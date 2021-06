I "grandi scoop" di Giovanna Botteri e della Rai in Cina

Pinuccio e il programma Mediaset Striscia La Notizia "pungolano" Giovanna Botteri e i suoi imperdibili - si fa per dire - "scoop" dalla Cina, dove è stata trasferita dopo aver seguito per anni la politica americana e aver commentato l'inaspettata vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016. La storica inviata della Rai, già corrispondente e inviata speciale da Bosnia, Kosovo, e poi da Iran, Sudafrica e Algeria, oltre che da Afghanistan, dove ha seguito passo per passo la caduta del regime dei talebani, mentre il mondo dibatte sull'origine del Covid e dell'ipotesi laboratorio, ha firmato due servizi piuttosto "leggeri" - per usare un eufemismo - per il Tg1 (andati in onda il 28 e il 29 maggio), finiti nel mirino, durante la puntata di Striscia La notizia di ieri sera, della dissacrante ironia dell'inviato Pinuccio da Rai Scoglio 24. Botteri, infatti, si è resa autrice e protagonista di due servizi che Pinuccio definisce dei veri e propri "scoop".

Il primo riguarda un gruppo turisti, alla ricerca di emozioni forti, mentre sfidano la forza di gravità sul tetto della torre astronomica di Canton, a oltre 600 metri di altezza. L'altro servizio è forse ancora più "memorabile": altra pandemia in arrivo? I nuovi casi di coronavirus in Cina? Certo che no! Si parla, in maniera quasi poetica, dell'arrivo della primavera. " L'arrivo dei primi stormi di uccelli migratori segnala che le tiepidi temperature primaverili hanno ormai conquistato le regioni più settentrionali della Cina. Poi al mattino una nevicata straordinaria, che punisce le azelee sgargianti " spiega la giornalista. Nei giorni scorsi Giovanna Botteri aveva dedicato un servizio sui Mystery Box, ossia le "scatole misteriose" che si acquistano in Cina senza sapere cosa ci troverai dentro.