I talebani uccidono il portavoce della Resistenza nel Panshir

Fahim Dashti, il portavoce del gruppo che sta combattendo i talebani in Afghanistan, è stato ucciso oggi in una battaglia. Lo hanno riferito due funzionari della resistenza. Dashti era la voce del gruppo anti-talebano e una personalità di spicco dei media durante i precedenti governi. La resistenza ha perso un tassello fondamentale per la sua esistenza e ora i talebani avranno ancor più libertà nelle loro azioni.

A dare la notizia è stata Tolo News, uno dei canali informativi maggiormente attivi in Afghanistan, che per primo ha permesso alle sue giornaliste di tornare in video dopo la presa di Kabul. Fahim Dashti è stato ucciso nel Panshir durante i combattimenti con i talebani. In Panshir è l'ultimo territorio afghano a non essere ancora caduto sotto i talebani ed è qui che si è concentrata la resistenza del Fronte nazionale. Ma negli ultimi giorni le battaglie nel Panshir si sono fatte sempre più cruente, fino all'uccisione di Dashti.

La morte del portavoce della Resistenza cambia gli scenari della guerra in Afghanistan. " Il Fronte nazionale della resistenza è pronto a interrompere immediatamente i combattimenti per raggiungere una pace duratura ma a condizione che i talebani mettano fine agli attacchi e agli spostamenti militari nel Panshir e Andarab ", ha scritto sulla sua pagina Facebook il capo della resistenza, Ahmad Massoud.

Tuttavia, le notizie che arrivano dal quel fronte sono frammentarie e scarsamente verificabili. Prima dell'annuncio di Massoud e della morte di Dashti, i talebani avevano rivendicato la conquista della capitale dal Panshir. Quest'area era riuscita a respingere le incursioni talebane anche tra il 1996 e il 2001. È da sempre una roccaforte della Resistenza ma stavolta i talebani si sono organizzati meglio e hanno agito d'anticipo, conquistando i check point lungo le strade d'accesso principali alla valle, che da sempre hanno rappresentato il punto di forza per la Resistenza.