Cosa c'è dietro i tremori? Quelle voci sulla malattia della Merkel

Da molto tempo ci si interroga su quale possa essere la reale causa dei tremori che più di una volta Angela Merkel ha mostrato in televisione, in occasione di importanti appuntamenti istituzionali e dibattiti televisivi. Ad esempio a giugno 2019 ebbe una strana tremarella nel corso di una cerimonia con il presidente ucraino Zelenskyj: inizialmente si era parlato di disidratazione, poi di un danno neurologico e addirittura anche di morbo di Parkinson. Le motivazioni però non rientrerebbero in tutte quelle ipotesi fino ad ora prese in considerazione. Alla base potrebbe esserci il patimento di un cuore spezzato. La possibile "svolta" è stata spiegata a Dagospia, a cui alcune " malelingue esperte di questioni tedesche " hanno confessato questo retroscena. Un retroscena che ovviamente non può essere confermato e che pertanto va preso con le pinze.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Joachim Sauer avrebbe recentemente lasciato la moglie (per l'appunto, la Cancelliera). Il motivo? Nel suo passato ci sarebbe una liaison con una sua ex allieva. La scoperta del tradimento del 71enne professore di chimica all'Università "Humboldt" di Berlino avrebbe rappresentato uno choc tremendo per la moglie 66enne. La depressione sarebbe stata così forte che l'avrebbe portata a valutare la possibilità di "rinunciare" a governare la Germania per tre-quattro mesi. I medici arrivarono a prendere in considerazione che i tremori fossero dovuti all'uso di psicofarmaci. A risollevare la Merkel e a salvarla dunque dal "ko" sarebbe stata la sua passione per la politica, che prima di allora sembrava fosse sul punto di mollare a beneficio di Ursula von der Leyen, attuale presidente della Commissione europea.

Quel "patto segreto"

Secondo la ricostruzione pubblicata da Dagospia, l'amore per la politica avrebbe pertanto tratto in salvo la Cancelliera, ora presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea alle prese con le ingenti problematiche causate dall'emergenza Coronavirus. Ma che fine ha fatto il marito? Nel frattempo non avrebbe smesso di dare "ripetizioni" alla ex allieva. Il sito di Roberto D'Agostino rivela infine che vi sarebbe un accordo segreto e definito: " Finché Angela Merkel è sotto i riflettori - si legge - ognuno fa la sua vita con discrezione e riservatezza ". Ovviamente si tratta di voci e nulla di tutto ciò trova conferma (almeno per ora) sui canali ufficiali.