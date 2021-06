Spari dall'auto all'improvviso: colpiti italiani a Ibiza

Paura in Spagna, dove due uomini italiani sono stati feriti la notte scorsa a colpi d'arma da fuoco all'interno di un poligono di tiro a Ibiza. Secondo quanto reso noto dai servizi di emergenza, si tratterebbe di due connazionali, uno di 25 o 28 anni e l’altro di 35 anni, rimasti vittime di un'aggressione. Il 25enne sarebbe ora ricoverato in condizioni molto gravi, mentre il 35enne non susciterebbe invece preoccupazione.

Gli italiani colpiti da diversi proiettili

Per il momento non sono ancora emersi dettagli precisi sulla dinamica della sparatoria. Si sa solo che è avvenuta all’interno di un'area sede anche del poligono industriale di Ca na Palava, un'area polifunzionale nel municipio di Santa Eularia dove sono presenti diverse attività. La chiamata ai soccorsi è partita verso le 2.45 del mattino e subito si sono attivati i servizi di emergenza che in poco tempo sono giunti sul posto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine spagnole, i due italiani sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco a Ibiza e sono stati raggiunti da alcuni proiettili provenienti da una vettura, mentre si trovavano a una festa. A riferirlo sono state fonti della Guardia Civil a Cadena Ser.

Dopo una ricostruzione più accurata è emerso che i due italiani non si trovavano proprio all'interno del poligono industriale di Ca na Palava ma stavano invece partecipando a una festa privata all'esterno di un'abitazione sempre nei pressi del complesso. La villa dove si stava svolgendo la festa era stata presa in affitto ma per ora non è dato sapere se i due feriti siano turisti o risiedano stabilmente a Ibiza, l'isola delle Baleari. Dalle testimonianze rilasciate da alcuni presenti sembrerebbe che un'automobile con tre persone a bordo si sia fermata davanti all'abitazione e uno degli occupanti abbia abbassato il finestrino per poi sparare diversi colpi di pistola in direzione dei due italiani. La vettura, con al suo interno gli aggressori, sarebbe poi ripartita a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce.

Grave la vittima più giovane

La più giovane delle due vittime, che secondo alcune informazioni avrebbe 25 anni, mentre secondo altre 28, una volta giunta nella struttura ospedaliera sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cranio per l'estrazione di un proiettile. Adesso il giovane sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L’altro italiano rimasto ferito, un 35enne, avrebbe invece riportato lesioni lievi e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il personale della Guardia Civil di Santa Eularia, contattato dall'Agi, ha affermato che le indagini sono in corso e che non è possibile per il momento rendere note ulteriori informazioni.