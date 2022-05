Studentessa lapidata, la frase choc dell'imam: "I musulmani hanno delle linee rosse..."

Dalle lapidazioni ai sequestri, non c’è fine all’incubo dei cristiani nigeriani. A metà maggio Deborah Samuel, studentessa di Economia a Sokoto, nel nord ovest del Paese, è stata uccisa a sassate dai suoi compagni di corso e poi bruciata. L’accusa è sempre la stessa: "blasfemia". Quella che negli Stati in cui vige la legge islamica viene utilizzata strumentalmente per zittire e annichilire gli appartenenti alle minoranze religiose. È quello che è successo a Deborah. Per alcuni colleghi avrebbe postato un contenuto offensivo nei riguardi del profeta in una chat di gruppo su Whatsapp. Tanto è bastato per ucciderla di botte, frustarla e darle fuoco sommersa da copertoni intrisi di benzina. Ma evidentemente la sua colpa era soltanto quella di essere una donna, di essere cristiana, di voler studiare e sognare una carriera lavorativa.

Non lontano da dove è stata lapidata Deborah i fanatici dell’islam radicale hanno fatto prigionieri altri due sacerdoti. I testimoni raccontano dell’irruzione di un gruppo di uomini armati, nella notte tra martedì e mercoledì, all’interno della canonica della chiesa di San Patrizio a Kafur. Hanno obbligato il parroco, il sacerdote missionario Stephen Ojapa, il suo collaboratore, don Oliver Okpara, e altri due ragazzi a seguirli. Sono tutti spariti nel nulla. Lo stesso vescovo di Sokoto, monsignor Mathew Hassan Kukah, è finito nel mirino dei fondamentalisti per aver denunciato l’atroce fine della studentessa linciata lo scorso 12 maggio. Per ora si sono limitati alle minacce e agli atti di vandalismo contro alcune chiese. Ma il clima è tesissimo. I rapimenti di sacerdoti si susseguono uno dopo l’altro.

Don Felix Zakari Fidson, della Diocesi di Zaria, è stato sequestrato il 24 marzo. Don Leo Raphael Ozigi, parroco di Sarkin Pawa, nello stato del Niger, è stato portato via il 27 dello stesso mese. Don Alphonsus Uboh all’inizio di maggio. Alcuni di loro sono stati rilasciati. Altri, come Joseph Aketeh Bako, rapito l'8 marzo a Kudenda, nel Kaduna, potrebbero essere morti durante la prigionia. Poi ci sono le stragi nei villaggi: due giorni fa, sempre nello Stato di Katsina, quello dove è avvenuto l’ultimo sequestro, un gruppo armato ha fatto fuoco su almeno 12 contadini che stavano lavorando la terra. Altre 40 persone sono state uccise nel Borno da combattenti affiliati a Boko Haram. L'ennesima strage è andata in scena nello Stato sud-orientale di Anambra. Il principale sospettato, in questo caso, è il gruppo separatista del Popolo indigeno del Biafra (Ipob).

Una situazione fuori controllo che diventa di giorno in giorno più preoccupante. A scendere in campo per i diritti delle minoranze etniche e religiose sono diverse Ong, come Amnesty International, che ha condannato la morte "orribile" di Deborah Samuel lanciando un avvertimento alle autorità: "L’impunità porterà ad un aumento della violenza di massa" . Anche l'Associazione degli scrittori in difesa dei diritti umani in Nigeria, l’Huriwa, si è schierata in difesa della minoranza cristiana chiedendo la liberazione dei due sacerdoti rapiti all’inizio di questa settimana. Gli intellettuali se la prendono con le istituzioni e denunciano come gli islamisti stiano realizzando una vera e propria "agenda del jihad" che si oppone "all'esistenza del cristianesimo".

L’obiettivo, incalzano gli scrittori, è quello di "dissuadere la Chiesa cattolica e altre fedi cristiane dall'insediare parrocchie in quella che sarebbe una roccaforte della religione islamica in Nigeria". In effetti, diverse personalità del nord del Paese, a maggioranza musulmana, hanno cercato di giustificato il brutale omicidio della studentessa lapidata a Sokoto. La loro tesi è che la ragazza abbia meritato la sua fine per aver insultato Maometto. Fin troppo eloquenti sono state le parole di Ibrahim Ahmad Maqari, imam della Moschea Nazionale di Abuja: "Dovrebbe essere noto a tutti che noi musulmani abbiamo delle linee rosse che non devono essere oltrepassate. La dignità del Profeta è la prima tra queste. Se le nostre rimostranze non vengono considerate in modo adeguato, non dovremmo essere criticati per affrontarle noi stessi" .

La retorica del chierico ha fatto indignare anche il premio Nobel per la Letteratura del 1986, Wole Soyinka, che nel corso di una cerimonia pubblica che si è svolta nei giorni scorsi nella capitale nigeriana ha chiesto che il religioso venga rimosso dal suo incarico. Lo scrittore è già da tempo nella lista nera di Boko Haram e dei fondamentalisti. Per lui, che ha scritto una poesia per le ragazze rapite a Chibok, i miliziani del gruppo sono solo una "macchina violenta che va distrutta" prima che trasformi il Paese in una nazione "islamizzata". Un obiettivo che non è lontano dall’essere raggiunto in alcune aree. Basti pensare, come ricorda il Council on Foreign Relation in un approfondimento, che il comando di polizia di Sokoto ha derubricato a semplice "partecipazione a disordini pubblici" l’accusa a carico dei due principali sospettati dell’uccisione della giovane cristiana, entrambi difesi da un pool di oltre trenta avvocati che sono al lavoro per scagionarli.