Incidente ambientale in Colombia, schiuma tossica alta 8 metri

Un incidente ambientale sta affliggendo una città della Colombia. Come riportato dal Daily Mail, le strade della cittadina di Mosquera sono attraversate da nuvole di schiuma maleodorante, alte anche otto metri. Il vento sposta questi ammassi bianchi da una parte all’altra del quartiere di Los Puentes, a circa una ventina di chilometri dalla capitale Bogotá. La causa di questo fenomeno sarebbe da imputare alla presenza di detersivi domestici e sostanze chimiche nel fiume Balsilla e allo scarico da una zona industriale. Sarebbero poi state le ultime forti piogge a creare nuvole di schiuma maleodoranti che superano anche gli 8 metri di altezza.

La schiuma potrebbe essere dannosa

Il governatore di Cundinamarca Nicolás García, come riportato da El Tiempo, ha spiegato che i lavori per la rimozione dell'acqua stanno procedendo con l’utilizzo di macchinari predisposti dal CAR, il Consiglio Autonomo Regionale di Cundinamarca, e anche dal Comune, con l’obiettivo di consentire il passaggio di questa fastidiosa schiuma. Ha inoltre fatto sapere che al momento sono in corso le analisi per garantire che la schiuma in questione non abbia alcun effetto sulla comunità. Un residente del quartiere di Los Puentes, Gonzalo Roa, ha asserito che la contaminazione causa problemi respiratori nei più piccoli. L’uomo, che vive qui da 40 anni, ha detto che non è la prima volta che accade, e che hanno vissuto questa situazione per molti anni.

Luz Gómez, presidente dell'associazione di quartiere, ha raccontato che quella sostanza ha un pessimo odore e che, quando si posa su una superficie, la unge ed è difficile da rimuovere. Luis Alejandro Camacho Botero, esperto di idraulica ambientale presso l'Università delle Ande, ha spiegato che solitamente questa schiuma si genera quando un restringimento del fiume o un ponte crea un vortice nell'acqua contaminata.

Monitoraggio continuo

Problemi di questo tipo ci sarebbero anche lungo altri corsi d'acqua, tra cui anche il fiume Bogotà, e se non controllati secondo gli esperti porteranno problemi di salute pubblica. Secondo quanto reso noto da Edwin García, direttore del laboratorio ambientale per la regione di Cundinamarca, le autorità starebbero lavorando per cercare di monitorare e ridurre il problema e, proprio per questo motivo, hanno installato un impianto di trattamento delle acque.

In una recente intervista a Caracol Radio, García ha precisato che questa situazione è dovuta alla grande quantità di prodotti chimici e detergenti scaricati da persone senza scrupoli, che si vanno a mescolare con gli elevati carichi di materia organica dalla fonte d'acqua, generando un effetto vortice. Inizialmente era stato detto alla comunità di non avvicinarsi a queste nuvole di schiuma bianca a causa di possibili irritazioni della pelle. Era anche stato chiesto di tenere lontano i bambini.