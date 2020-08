Influencer dondola sua figlia neonata a testa in giù: "I bimbi sono scimmie"

Fare l'influencer sui social network è diventata l'ambizione di tantissime persone, che vedono in questa strada la via più facile per il gudagno. È un settore vicino all'inflazione e così i nuovi arrivati devono trovare nuovi modi per stupire e raccimolare like, prezioso strumento per attirare le aziende e iniziare le collaborazioni, che portano poi al guadagno. In questa folle rincorsa a qualche click in più si può trovare davvero di tutto, perché la verità di fondo, anche se quasi nessuno ha il coraggio di ammetterlo, è che la maggior parte degli (wanna be) influencer basano la loro strategia su un semplice principio, che è quello che da sempre spinge moltissime persone affamate di fama: "Bene o male purché se ne parli". A questo principio pare si ispiri anche Igor Kravtasov, influencer Russo, arrestato dalla polizia dopo aver dondolato nel vuoto sua figlia, di appena un mese e mezzo, tenendola per una caviglia.

Il video di questa "impresa" è stato orgogliosamente postato da Igor Kravtasov sul suo profilo Instagram, forse con la speranza di prendere più like creando un dibattito e, quindi, facendo parlare di sé. " I bambini vanno trattati come scimmie ", spiegava il 27enne di Sochi nel video. Quelle immagini hanno destato sgomento e sconcerto negli utenti della rete e l'intervento della polizia è stato pressohé immediato. Raggiunto dagli agenti, Igor Kravtasov ha reagito e non si è mostrato collaborativo. Dopo aver opposto resistenza, è stato quindi arrestato. Agli arresti con lui è finita anche sua moglie Darya Getmanskaya, sua coetanea.

I due sono sottoposti a regime di fermo cautelativo per 10 giorni in attesa della decisione del giudice. Nel frattempo le autorità stanno studiando il caso e valutando se possano sussistere gli estremi per la sospensione della potestà genitoriale per la coppia. " Questa è la mia opinione di come vanno trattati i bambini e va rispettata. I bambini vanno trattati un po' come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l'uomo discende. Abbiamo bisogno di sviluppare certe abilità già dai primi mesi di vita e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con i legamenti e le articolazioni che diventano più mobili e flessibili ", ha detto l'uomo agli agenti dopo l'arresto, giustificando così il suo gesto, anche se ha ammesso di essere stato irresponsabile nella sua condotta. Sottoposti ai test per le droghe, i due sono risultati positivi al thc.

Per quanto riguarda la bambina, invece, è stata portata all'ospedale per effettuare tutte le analisi necessarie a capire se possa aver subito quache trauma in relazione al comportamento dei genitori. Al momento non risultano problemi per la piccola, che godrebbe di buona salute.