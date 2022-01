"Insieme per le Olimpiadi invernali high-tech": via alla prima edizione del CMG Forum

Il 26 gennaio si è tenuta a Beijing la prima edizione del CMG Forum, iniziato e ospitato dal China Media Group, co-ospitato dal Comitato olimpico cinese e dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Beijing 2022, e patrocinato dal Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia. Il tema del forum è "Together for a High-tech Winter Olympics", ovvero "Insieme per le Olimpiadi invernali high-tech". All'evento e alle attività correlate online hanno partecipato 145 media di 78 Paesi e regioni di tutto il mondo.

L'inaugurazione del China Media Group (CMG) Forum

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, si è congratulato per l’inaugurazione del forum. Nel suo discorso video, egli ha sottolineato che il CMG ha superato molte difficoltà e fatto ricorso a diverse forme innovative per rendere possibile questo forum. " Il CMG, e il suo predecessore CCTV, sono stati per decenni partner preziosi del Comitato Olimpico Internazionale, impegnandosi a portare il fascino dei Giochi Olimpici a centinaia di milioni di cinesi ", ha affermato Bach, aggiungendo che " il lancio del CMG Olympic Channel ha svolto un lavoro eccellente nel rafforzare la cooperazione tra le due parti" . " Mentre i migliori atleti si stanno preparando per le indimenticabili Olimpiadi invernali di Beijing, vorrei ringraziare il CMG e tutti i media partner per aver scritto insieme al CIO questo nuovo entusiasmante capitolo nella storia dello sport ", ha quindi concluso lo stesso Bach.

Il presidente Xi Jinping ha inviato una lettera di auguri alla prima edizione del China Media Group (CMG) Forum, che, ricordiamo, si è tenuto lo stesso giorno a Beijing. Nella sua lettera, Xi Jinping ha reso noto che alla vigilia dei Giochi Olimpici invernali di Beijing, la Cina presenterà a tutto il mondo un evento sportivo semplice, sicuro ed emozionante. Il tema di tale forum è "Insieme alle Olimpiadi Invernali di Higt-Tech", e in tale occasione ha auspicato che i partecipanti raccolgano saggezza, conducano scambi e discussioni e condividano esperienze e punti di vista in modo da mostrare il fascino unico degli sport sul ghiaccio e sulla neve, portino avanti lo spirito olimpico e promuovano congiuntamente lo sviluppo degli sport olimpici invernali.

Tra sport e innovazione

Shen Haixiong, direttore e caporedattore del CMG, ha sottolineato che il CMG è impegnato a diffondere lo sporto olimpico e a mostrare il fascino dei Giochi Olimpici con mezzi innovativi. Alle Olimpiadi di Tokyo, ad esempio, è stata effettuata con successo la prima trasmissione in diretta 4K ad altissima definizione degli eventi olimpici. Quando mancavano 100 giorni alle Olimpiadi invernali di Beijing, inoltre, è stato lanciato Olympic Channel, il primo canale sportivo professionale 4K ad altissima definizione al mondo attivo 24 ore su 24. Qualche giorno fa, il CMG ha altresì lanciato un canale ad altissima definizione 8K per realizzare la presentazione UHD 8K delle Olimpiadi invernali di Beijing.

In qualità di praticante e divulgatore dell’innovazione dei media, il CMG presta sempre grande attenzione all’innovazione ed è disposto a lavorare con i suoi media partner globali e con il Comitato olimpico internazionale per presentare un nuovo capitolo dell’eccellenza olimpica. A questo proposito, molti responsabili dei media e delle organizzazioni internazionali hanno pronunciato dei discorsi in collegamento video. Dobrodeyev, presidente dell’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, ha detto nel suo intervento di non vedere l’ora di conoscere le tecnologie innovative e le nuove idee ispirate dal CMG nella trasmissione delle imminenti Olimpiadi invernali. Queste, ha evidenziato Dobrodeyev, saranno in grado di aiutare il mondo intero a vivere in diretta e vedere da vicino i Giochi olimpici invernali. Il Presidente e CEO di The Associated Press ha ringraziato il CMG per aver organizzato e patrocinato il forum, dicendo che nell’attuale contesto le tecnologie svolgono un ruolo sempre più importante, facendo sì che i media possano mettere in pratica le innovazioni e fornire eccellenti video reportage agli spettatori.

Il CMG, insieme all’Asia-Pacific Broadcasting Union, l’Arab States Broadcasting Union, lo European News Exchange e la Latin American Broadcasting Union, ha pubblicato l’"Iniziativa congiunta del primo Forum dell’Innovazione dei Media Globali", come importante frutto dell’evento, secondo cui i media di diversi Paesi sono chiamati a cogliere le opportunità portate dalle Olimpiadi invernali, a valorizzare lo spirito dell’innovazione, ad adempiere ai propri doveri, a trovarsi d’accordo e a promuovere nuovi progressi della società umana.