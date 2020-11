Prima foto della coppia presidenziale: ecco Biden e First Lady

Dopo quattro giorni gli americani hanno la certezza del vincitore delle elezioni presidenziali. Il presidente uscente Donald Trump non è riuscito a superare la tornata elettorale e ad avere la meglio è statote Joe Biden, il suo sfidante. I network hanno chiamato la vittoria poche ore fa, con lo spoglio ancora inconcluso ma con la cerzza matematica che ad occcupare la White House, dal 20 gennaio 2021, darà il candidato democratico. Biden, infatti, ha raggiunto la soglia dei 270 grandi elettori che gli consente di avere la sicurezza di aver sconfitto Trump. Il risultato era già nell'aria da giorni, lo spoglio è stato rallentato dai voti postali in Georgia e in Arizona.

Gli Stati Uniti festeggiano il nuovo Mr President e per le strade non mancano i caroselli auto che inneggiano a Joe Biden, mentre Donald Trume non sembra arrendersi e lamenta brogli e irregolarità negli scrutini. Accuse che dovranno essere verificate nei prossimi giorni ma che non rovinano alla festa ai democratici e a Joe Biden, che già nei giorni precedenti quasi parlava già da Presidente degli Stati Uniti d'America. Poche ore dopo la chiamata dei network principali (la prima è stata la CNN) e dopo la chiamata di Kamala Harris, primo vicepresidente donna degli USA, Joe Biden ha pubblicato la prima foto di coppia con quella che, dal prossimo 20 gennaio, diventerà la first Lady degli Stati Uniti, sua moglie Jill Jacob.

" Sarà il presidente di tutte le nostre famiglie ", ha scritto la dottoressa Jacob (su Twitter @DrBiden). Non una foto formale per la famiglia Biden, ma piuttosto uno scatto formato familiare, che evoca la semplicità di una tipica famiglia americana. Joe Biden, con in testa l'immancabile cappellino da baseball con visiera, regge un grande cartello: " Dr e The Presidente vivono qui ". La foto sembra essere stata scattata nel salotto di casa Biden, arredato in stile classico e senza l'ostentazione di una condizione economica agiata. Non è sicuramentre una foto casuale ma è evidente l'intento della coppia di voler trasmettere il messaggio che la loro impostazione è totalmente differente da quella di Donald Trump e Melania.

Dal 21 gennaio in poi, la comunicazione social di Joe Biden e di sua moglie passerà attraverso i profili social ufficiali della Casa Bianca, che sono POTUS per il Presidente degli Stati Uniti e FLOTUS per la sua first Lady.