"Questa è arte". Alunno incide gli appunti per copiare sulle bic

Una professoressa universitaria spagnola ha apprezzato l’ingegno di uno studente che per copiare aveva inciso su delle penne gli appunti di diritto processuale civile. La docente ha definito quell'opera come 'arte'. Yolanda De Lucchi, questo il nome dell'insegnante dell'Università di Malaga, ha postato le foto online delle penne reinterpretate dallo studente, sulla pagina Twitter che solitamente utilizza con il nome utente @procesaleando.

Le penne ritrovate in modo casuale

Le immagini ingrandite delle biro sono state accompagnate da qualche riga in cui la docente spiega di aver confiscato quelle penne anni prima a un suo studente e di averle poi ritrovate per caso, mentre stava mettendo ordine in un cassetto del suo ufficio. Sulle Bic in questione l’alunno aveva minuziosamente inciso lunghi appunti di diritto di procedura penale, un lavoro alquanto certosino. Quando la professoressa si è ritrovata tra le mani quell’opera non ha potuto che definirla ‘arte’. Ovviamente il tweet, datato 5 ottobre, in poche ore è diventato virale e ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like, più di 2,8 mila, e oltre 3.750 commenti.

Il lavoro certosino fatto dallo studente

Anche i commenti non sono mancati: “Se fai così tanti sforzi per imbrogliare, potresti anche studiarlo!” , ha scritto in risposta al post un utente. Mentre un altro ha sottolineato l’ingegno del ragazzo, sollevando però una domanda lecita: “Il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere queste penne?”. In effetti, per mettere in pratica una simile tecnica di copiatura lo studente deve aver impiegato qualche ora, visto che le penne erano circa una decina e le nozioni contenute in esse erano molte.

I "ringraziamenti" all'artista

In un tweet seguente, la professoressa ha ringraziato tutte le persone che hanno apprezzato il suo post e che lo hanno anche commentato. Ovviamente, in ultimo non ha potuto fare a meno di ringraziare in modo particolare l'artista, grazie al quale ha riscosso così tanto successo a livello globale. Diversi sono stati infatti i quotidiani spagnoli, e non solo, che hanno riportato la notizia e il tweet della docente universitaria.