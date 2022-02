L'affondo di Capuozzo sulla guerra: ​"Ora si può fare solo una cosa..."

"Fare gli eroi con le vite degli altri" . Il giornalista Toni Capuozzo critica l'Occidente che rimane quasi inerme di fronte alla guerra in Ucraina.

"Non c’è dubbio che il Male è l’aggressione di Putin, e che il Bene sia fermarla" è la premessa di Capuozzo che giudica deboli gli strumenti messi in campo dall'Occidente per contrastare l'invasione russa sul territorio ucraino. Non basta sperare nel logoramento delle truppe di Putin e le sanzioni sono "armi a doppio taglio" che "funzionano nel lungo periodo, non ora e adesso". L'Italia e l'Europa, come ha spiegato il Giornale, necessitano del gas che proviene da Mosca e da cui noi occidentali dipendiamo dal momento che non abbiamo diversificato le nostre fonti energetiche al punto da non dipendere più da Putin. Gli invii di armi che stanno per arrivare a Kiev da Berlino, dall'Italia e dai principali Paesi europei "salvano la coscienza", ma "non cambiano la battaglia". "Serve sacrificare Zelensky sull’altare, immolare migliaia di vite per vincere la guerra dell’immagine e incollare la figurina gelida di Putin per sempre sull’album dei cattivi della Storia?", si chiede Capuozzo che, poi, ripercorre gli atti d'eroismo degli ucraini. I singoli cittadini che imbracciano le armi, le donne che confezionano le bottiglie molotov e il rifiuto di trattare la resa sono tutti episodi che fanno rivivere nella "memoria da vecchio cronista " tutti quei luoghi "in cui la dignità è morta, ed è rimasta solo la sopravvivenza e la pietà" . Capuozzo si riferisce alle bombe della Nato "sui colleghi della televisione di Belgrado", ma anche "alle donne afghane illuse e abbandonate, alle doppie morali e alle sovranità sussultanti, sacre ora, relative domani". Capuozzo sa per esperienza che "dietro le parole delle guerre c’è il cinismo dei fatti" e, a farne le spese, sono le vite dei comuni cittadini. "Non predico la resa, né fisica né morale", sottolinea il noto cronista di guerra.