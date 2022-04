"Affonda", "È a galla". Giallo sull'incrociatore di Putin

L'incrociatore lanciamissili russo Moskva, colpito ieri nel Mar Nero da un missile anti nave Neptune (non due come riportato in precedenza) delle forze di Kiev, si sarebbe capovolto e starebbe affondando dopo una potente esplosione delle munizioni a bordo. La versione ucraina, però, non trova conferme né da parte dei russi e neanche dal Pentagono che ha affermato come la nave russa sia "ancora a galla". La notizia divulgata dall'ufficio stampa del Comando operativo meridionale ucraino e riportata dalla piattaforma multimediale ucraina Ukrinform, non ha trovato però altre conferme. " Nell'area operativa del Mar Nero, l'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l'incrociatore Moskva, è stata colpita da un missile antinave Neptune ed è stata gravemente danneggiata. È scoppiato un incendio. Altre navi volevano soccorrere, ma una tempesta e una potente esplosione di munizioni ha capovolto la nave e ha iniziato ad affondare ", si legge nella nota.

La Russia smentisce

Quella fornita dagli ucraini, dicevamo, è una versione diversa circa le sorti dell'incrociatore rispetto a quella fornita dal ministero della Difesa russo, secondo cui la nave " rimane a galla " e sarà rimorchiata in porto. Come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, la Russia nega che l’incrociatore Moskva sia affondato nel Mar Nero. " Non ci sono incendi attivi - fa sapere il ministero della Difesa - Le esplosioni di munizioni si sono fermate. L’incrociatore rimane a galla ". Se così fosse, l’ammiraglia russa sarà rimorchiata in porto. Il colpo, a livello di immagine, è comunque fortissimo e se la nave fosse stata affondata lo sarebbe ancor di più. Mettere fuori uso questa nave, da parte dell'Ucraina, può avere conseguenze enormi e, per certi versi, influire lo sviluppo delle prossime fasi della guerra. Se la nave non è affondata, la richiesta dei soccorsi da parte del comandante, attraverso la radio di bordo, è stata registrata dai Paesi dell'area

Il Pentagono: "Non abbiamo informazioni"

Conferme che l'incrociatore russo potrebbe non essere affondato arrivano anche dall'addetto stampa del Pentagono, John Kirby, che ha confermato ai media americani che la nave da guerra russa Moskva è ancora a galla. Kirby, però, ha aggiunto di non esser ancora in grado di dire " cosa abbia causato l'esplosione. Abbiamo visto i social media riferire che si è trattato forse di un missile di difesa costiera ucraino. Non possiamo escluderlo, semplicemente non abbiamo abbastanza informazioni in questo momento ". il portavoce del Pentagono ha aggiunto che l'ammiraglia della Flotta russa nel mar Nero sta navigando "con i suoi stessi motori", in direzione Est, probabilmente diretta verso un molo per le riparazioni.

La storia della nave militare russa

L'incrociatore Moskva di classe Slava è entrato in servizio nel 1983 e poi di nuovo nel 2000. È l'ammiraglia della Flotta del Mar Nero della Marina russa, dopo esserlo stato di quella sovietica, anche se le sue condizioni sono lontane dall'essere ottimali. È stata più volte in cantiere, a partire dal 1998, ma solo per ritocchi. Non è mai stato ammodernato anche se sarebbe stato necessario ma gli interventi sono sempre stati cancellati. L'incendio che la scorsa notte si è sviluppato a bordo della nave, in seguito a quello che Kiev rivendica come attacco missilistico,, viene considerato come la maggior perdita in mare dai tempi della Guerra delle Falklands. La Moskva è lunga 611 piedi (186 metri) e si chiama così dal 1995. Ha in dotazione missili anti nave e anti aereo oltre che siluri. Nel 2008, la Moskva era stata mobilitata durante la guerra in Georgia ed era stata colpita da un missile durante la breve battaglia navale del 10 agosto che si conclude con l'annientamento della flotta georgiana da parte dei russi.