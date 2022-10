Il malore e poi la morte: così il cantante si è accasciato sul palco

È morto sul palco, all'improvviso, il cantante e musicista haitiano Mikaben, nome d'arte di Michael Benjamin. Aveva 40 anni ed era uno degli artisti più noti del suo Paese anche a livello internazionale. Aveva 41 anni, di cui 20 trascorsi sul palco: erano i primi anni Duemila quando il suo nome esplose all'improvviso nel mondo della musica con la canzone Ou Pati, diventata una vera e propria hit internazionale. Difficile capire cosa sia successo sul palco di Parigi, dove Mikaben si trovava per un concerto reunion.

Durante il concerto, infatti, i presenti l'hanno visto accasciarsi all'improvviso al suolo, senza avvisaglie precedenti e senza che abbia manifestato alcun malore nei minuti antecedenti. Soccorso immediatamente dal suo staff e dai presenti, Mikaben non ce l'ha comunque fatta e, in attesa di avere risposte certe dall'autopsia, si ipotizza un infarto. " È morto dopo aver subito un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza ", hanno fatto sapere gli organizzatori della Accor Arena nella zona est di Parigi, il palazzetto in cui si stava svolgendo il concerto che vedeva la partecipazione di migliaia di persone.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE — Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) October 16, 2022

Numerosi i video che riprendono la scena, che probabilmente saranno acquisiti dalle autorità per raccogliere quante più informazioni possibili sulla morte di Mikaben. Alcuni video sono stati già postati in rete e si vede il cantante che cerca di tornare dietro le quinte, probabilmente perché si è reso conto che qualcosa non va, ma non riesce a uscire di scena e collassa sulle assi del palcoscenico. Grande lo choc dei fan che l'hanno visto morire in diretta sotto i loro occhi, ancora increduli per quanto accaduto.