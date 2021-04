Meghan Markle segue il funerale dalla tv: "Nella corona di fiori una sua nota scritta a mano"

Meghan Markle non è a Londra per i funerali del principe Filippo. La moglie del principe Harry, a causa della gravidanza, è stata costretta a seguire la cerimonia dalla sua casa di Los Angels, dove vive da quasi un anno insieme a Harry. L'ufficio stampa dell'attrice, però, ha fatto sapere che Meghan Markle, duchessa del Sussex, ha guardato i funerali del nonno di suo marito in televisione. C'è stata grande attenzione anche in questa occasione attorno all'immagine di Meghan Markle, soprattutto a pochi giorni di distanza dall'ormai storica intervista rilasciata dai duchi a Oprah Winfrey.

Le parole di Meghan Markle

L'ufficio stampa di Meghan Markle ha sottolineato che la duchessa del Sussex " avrebbe sperato di essere in grado di partecipare ma il suo medico non le ha dato il via libera al viaggio in questo momento della gravidanza ". La moglie del principe Harry si trova al settimo mese di gravidanza, limite che non sarebbe compatibile con un viaggio aereo e con una situazione a così alto stress come il funerale solenne del principe Filippo. Il duca di Edimburgo e la duchessa del Sussex pare avessero un ottimo rapporto.

Inoltre, il network Bbc riporta che Meghan Markle ha scritto manualmente un bigliettino, consegnato a Harry prima del suo viaggio, che ha accompagnato la corona di fiori scelta dai duchi del Sussex per l'ultimo saluto al duca di Edimburgo. Pare che Harry non si fermerà a Londra. Subito dopo la funzione, espletato il protocollo previsto dal funerale di del nonno, salirà nuovamente a bordo dell'aereo per far ritorno a Los Angeles da sua moglie e da suo figlio Archie.

Il messaggio a Meghan di Kate Middleton

È presente al castello di Windsor, invece, Kate Middleton. La moglie del principe William, prossimo sovrano al trono del Regno Unito, non ha seguito il feretro del principe Filippo, come protocollo impone. Immancabile l'abito nero per la duchessa di Cambridge, anche se i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio molto particolare nell'outfit della duchessa. Al collo, Meghan ha indossato una delle più famose collane di perle appartenute a Lady Diana.

Si tratta di un girocollo di perle giapponesi che la regina Elisabetta donò a Lady Diana. Kate Middleton l'ha già indossata in passato, nel 2017. Lady Diana, invece, la indossò nel 1982 durante un evento ufficiale un anno dopo il matrimonio con Carlo a Hampton Court Palace durante la visita della famiglia reale olandese nel Regno Unito.