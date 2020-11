Meghan rivela il suo aborto spontaneo e abbatte il tabù: "Dolore insopportabile"

«Sapevo, mentre tenevo stretto il mio primogenito, che in quel momento stavo perdendo il secondo». Così, dalle colonne del New York Times, la Duchessa di Sussex ha rivelato al mondo di aver avuto un aborto. Un'esperienza dolorosa che probabilmente i membri della famiglia reale avrebbero tenuta nascosta, ma Meghan e Harry hanno scelto ormai da tempo una strada diversa. Ed è proprio per sottolineare che «ognuno di noi ha subito una perdita in questo 2020» che la moglie del secondogenito di Diana e Carlo ha voluto condividere il suo vissuto con il pubblico invitando la gente ad impegnarsi nell'ascolto e nella comprensione degli altri.

La Duchessa, che attualmente vive con il marito e il figlioletto Archie negli Stati Uniti, in California, ora sta bene e fonti a lei vicine hanno confermato la volontà della coppia di parlare della loro perdita, un'esperienza molto più comune di quanto si pensi tra le giovani donne. «Perdere un figlio è un dolore insopportabile - ha scritto Meghan sul quotidiano - ho visto il cuore di mio marito spezzarsi, mentre tentava di tenere insieme i frantumi del mio. Tutto è cominciato quando ho sentito un terribile crampo. Avevo in braccio Archie, sono scivolata sul pavimento cullandolo, per tenerci calmi entrambi. Mi ricordo che gli ho cantato una ninnananna, il tono di voce in netto contrasto con quello che mi succedeva dentro. Qualche ora più tardi, mi trovavo in un letto d'ospedale, con mio marito a fianco che mi teneva la mano. Gli ho baciato le nocche delle mani, bagnate dalle nostre lacrime, mentre tentavo d'immaginare come avremo affrontato questa perdita». «Un aborto è un'esperienza vissuta da molte, ma di cui poche parlano - continua la Duchessa - Durante questo periodo così difficile io e Harry abbiamo scoperto che 10 donne su 20 hanno abortito. E ancora oggi, nonostante l'universalità di questo sentimento, l'argomento rimane un tabù, tormentato da un senso di colpa che ti induce ad affrontare un lutto solitario. Alcuni hanno condiviso coraggiosamente la loro storia, sapendo che quando una persona racconta la verità, consente a tutti noi di fare lo stesso».

Meghan nel suo articolo ha anche ricordato l'intervista televisiva avuta nel corso del suo tour in Africa, l'anno scorso. «Un giornalista mi chiese se stavo bene e io gli risposi onestamente, ignorando che quello che dicevo sarebbe risuonato familiare a molte giovani e meno giovani madre che stavano soffrendo in silenzio».

Nessun commento finora, da parte della famiglia reale che ha preferito non commentare un evento così personale. La Duchessa non è però la prima dei Reali a parlare pubblicamente del suo aborto. L'aveva già fatto nel 2018 Zara Tindall, nipote della Regina, che aveva confessato di aver subito ben due interruzioni di gravidanza prima di riuscire ad avere il suo secondo figlio. Meghan ha perso il suo secondogenito nello stesso periodo in cui era coinvolta in una battaglia legale contro il Mail on Sunday che aveva pubblicato una lettera privata da lei scritta al padre. Lo scorso mese il processo è stato posticipato all'autunno del prossimo anno. L'articolo di Meghan è stato molto ben accolto dalle diverse associazioni che si occupano del problema. Sophie King, ostetrica dell'organizzazione Tommy's, ha dichiarato: «Le parole oneste e sincere della duchessa sono un messaggio potente per tutte le donne che perdono un bambino. Significa che ti puoi sentire terribilmente solo, ma che in realtà non lo sei affatto. E i tabù si abbattono anche così».