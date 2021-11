La nuova variante Covid: cosa è la B.1.1.529

Gli scienziati del Sudafrica hanno rilevato una nuova variante di Covid-19 con 32 mutazioni sulla proteina spike, responsabile di un aumento del numero di contagi registrato nel Paese. Ricordiamo che la proteina spike è la parte del virus che la maggior parte dei vaccini usa per innescare il sistema immunitario contro il Covid. Questo potrebbe teoricamente aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi, ma è ancora presto per dirlo, i dati a disposizione sono pochi.

I casi

Il National Institute for Communicable Diseases, NICD, una divisione del National Health Laboratory Service, ha confermato che una nuova variante Covid-19, denominata B.1.1.529, è stata rilevata in Sudafrica. Sarebbero 22 i casi positivi di variante B.1.1.529 che sono stati registrati nel Paese in seguito a collaborazioni di sequenziamento genomico tra il NICD e alcuni laboratori privati. Inoltre, altri laboratori NGS-SA stanno dando conferma di più casi via via che escono i risultati del sequenziamento. Quattro casi sarebbero stati individuati in Botswana e uno ad Hong Kong in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica.

Il professor Adrian Puren, direttore esecutivo ad interim del NICD, ha commentato la scoperta: “Non sorprende che una nuova variante sia stata rilevata in Sud Africa". Puren ha poi aggiunto: “Sebbene i dati siano limitati, i nostri esperti stanno facendo gli straordinari con tutti i sistemi di sorveglianza stabiliti per comprendere la nuova variante e quali potrebbero essere le potenziali implicazioni. Gli sviluppi si stanno verificando a un ritmo rapido e il pubblico ha la nostra assicurazione che li terremo aggiornati". Secondo quanto comunicato, sia i casi rilevati che la percentuale di test positivi starebbero entrambi crescendo rapidamente, in particolare a Gauteng, che comprende anche Pretoria e Johannesburg, oltre che nel Nord Ovest e nel Limpopo.

La situazione in Sudafrica fino a oggi

Oggi l'istituto ha segnalato 2.465 nuovi casi di COVID-19 che sono stati identificati in Sudafrica, il che porta il numero totale di casi confermati in laboratorio a 2.952.500. Questo aumento rappresenta un tasso di positività del 6,5%. Secondo il Dipartimento Nazionale della Salute, sono stati segnalati altri 114 decessi correlati a COVID-19, portando i decessi totali a 89.771 fino a oggi. Come detto precedentemente, la maggior parte dei nuovi casi oggi proviene dal Gauteng (79%), seguito dal Nord Ovest che rappresenta il 5%. Western Cape con il 4%; KwaZulu-Natal e Limpopo entrambi al 3%; Mpumalanga al 2%; e Eastern Cape, Free State e Northern Cape con l'1% dei nuovi casi di oggi. I tassi di positività a Tshwane, zona del Guateng, nelle ultime 3 settimane sono aumentati da meno dell’1% a più del 30%. La variante è stata rilevata anche in Botswana.