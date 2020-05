Pakistan, due adolescenti assassinate dai familiari: erano "in compagnia di un ragazzo"

In Pakistan sono state di recente uccise due adolescenti nell’ambito di un “ delitto d’onore ”, perpetrato da loro familiari. Gli assassini avrebbero infatti punito con la morte le due giovani in quanto accusate di avere infangato il buon nome della famiglia. La colpa delle ragazze, di 16 e 18 anni di età, sarebbe stata l’uscire “ in compagnia di un ragazzo ”. Il fatto di sangue si è verificato giovedì pomeriggio nel villaggio di Shaam Plain Garyom, al confine tra i distretti tribali del Waziristan del Nord e quello del Sud, nella provincia occidentale di Khyber Pakhtunkhwa.

In base a quanto ricostruito dalla Bbc, i parenti delle adolescenti avrebbero scoperto la condotta imperdonabile delle due grazie a un video, girato con un cellulare circa un anno fa ma divenuto virale sul web in queste settimane, che mostra quelle teenager all’aperto in compagnia di una coetanea e di un ragazzo, che è anche l'autore delle riprese.

Proprio la diffusione sui social del filmato che mostrava le giovani insieme a sconosciuti avrebbe spinto, afferma l’emittente, due familiari delle adolescenti, ossia il padre della sedicenne e il fratello dell’altra, a ucciderle.

Gli assassini avrebbero tolto la vita alle teenager per mezzo di “ colpi di arma da fuoco ”. I killer, evidenzia sempre il network britannico, sono stati alla fine catturati domenica.

Nonostante l’arresto dei presunti colpevoli, le forze dell’ordine pakistane sarebbero ancora in stato di allerta, poiché vi sarebbe la necessità, rimarca l’organo di informazione londinese, di tutelare la sicurezza della terza ragazza e del giovane che apparivano in quel video insieme alle adolescenti assassinate.