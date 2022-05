Portogallo: Lisbona, Sintra, Cascais, Cabo da Roca

Dal 16 al 19 giugno. Un tour di 4 giorni alla scoperta degli splendori di una moderna città ricchissima di storia e cultura, capitale del plurisecolare impero portoghese. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, teatri, cattedrali, musei, castelli e giardini. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Lisbona, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante. Ma non solo. Una giornata sarà dedicata anche alla visita di Sintra, Cascais e Cabo da Roca e ai loro tesori e panorami. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici, serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici- responsabile dell’organizzazione dei viaggi del vostro quotidiano – e da altre prestigiose firme del Giornale. Pernotteremo in un hotel 5 stelle, al prezzo speciale riservato di 1.390 euro a persona in mezza pensione, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it



Esattamente come Roma e Istanbul, Lisbona si erge su sette colli ed è adagiata sulla sponda settentrionale del fiume Tago. Il cuore della città è costituito da ampi viali alberati, impreziositi da palazzi in stile Liberty, marciapiedi a mosaico e caffè con dehors. Vista dal fiume (da uno dei tanti bei punti panoramici della città), Lisbona appare come un quadro impressionista di bassi edifici a tinte ocra e pastello, punteggiato qua e là da campanili e cupole. Offre un'atmosfera amabile, rilassata e vivace al tempo stesso, in cui si può facilmente godere delle bellezze della città...sedersi ad un tavolino del dehor di una piacevole sala da thè, andare a zonzo in tranquillità per godersi i colorati paesaggi dedicandosi allo shopping, apprezzando l’ottima cucina locale, un bello spettacolo di fado o tuffandosi nell'allegra ed accogliente movida cittadina.

Lisbona riserva numerose deliziose sorprese, ovunque. Capitale per decenni dell’impero portoghese, Lisbona è una città ricca di chiese, palazzi e monumenti. Ma la città cambia e si rinnova. Restano i riti di sempre ma si respira aria fresca.

Con I Viaggi del Giornale visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi, teatri, cattedrali, musei, castelli e giardini. Partiremo dal quartiere di Belem di Lisbona: questo è il posto ideale per una passeggiata lungo le rive del Fiume Tago, per ammirare il Monumento alle Scoperte. Proseguiremo visitando la torre di Belém, gioiello in stile manuelino costruito tra il 1515 e il 1521, il Monastero dos Jerónimos , dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, passeremo da Rua da Prata, Piazza del Commercio, Rossio, i quartieri di Alfama, l’esterno della cattedrale, il Mirador di Santa Lucia. La caratteristica Alfama, il quartiere medievale con il suo dedalo di viuzze e le case bianchissime, si trova a est, sormontata dal bel Castelo de São Jorge. Accanto si snoda il reticolo di viali della Baixa deputati allo shopping, che si estende da Praça do Comércio fino a

Praça de Figueira. Proseguiremo con la visita del suo modernissimo quartiere, il Parco delle Nazioni, ovvero Parque das Nações, creato per l’Expo di Lisbona del 1998, attraversando la Gare do Oriente, l'avveniristica stazione tutta cristallo e acciaio. Il quartiere di Parque das Nacoes, ad oltre 20 anni dalla sua realizzazione, conserva inalterato il suo aspetto assolutamente futurista.

Ovviamente ci saranno anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Lisbona, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante.

Ma il nostro viaggio non si ferma alla Capitale: il terzo giorno partiremo alla volta di Cascais, storicamente fu un piccolo villaggio di pescatori, finché il re Luigi I (1838-1889) non lo scelse come ritiro estivo reale. Al seguito della nobiltà portoghese arrivò l’alta società del Portogallo, che costruì lussuose ville, residenze decorate e squisiti giardini. Oggi Cascais è un’elegante fusione di architettura decorativa del XIX secolo, tradizionale fascino portoghese. Nel pomeriggio escursione a Cabo da Roca, il punto più ad ovest dell’Europa (sosta fotografica) e proseguimento per Sintra, situata nel bellissimo scenario naturale del Parque Natural de Sintra. Questo parco nazionale comprende le ripide colline di Sintra e le lussureggianti foreste. Il centro cittadino di Sintra è affascinante, con graziose vie acciottolate cinte da case tradizionali, negozi e bar, tutti raccolti attorno al Palazzo Nazionale in stile gotico.

Posti Limitati. Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.