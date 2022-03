Raccolta fondi per i bambini in Ucraina: come contribuire alla causa

Con il passare delle ore la situazione è sempre più drammatica. E non solo per i violenti scontri in corso in tutta l'Ucraina. La guerra ha provocato decine di migliaia di sfollati, mentre i tanti ucraini che non riusciti a lasciare le proprie città stanno vivendo quotidianamente un vero e proprio inferno. Le scorte alimentari e i medicinali iniziano a scarseggiare e all'orizzonte non ci sono ancora soluzioni diplomatiche.

Il dramma dei bambini ucraini

A soffrire maggiormente sono le fasce più deboli di una popolazione impaurita e quasi allo stremo. Anziani, donne, certo, ma anche e soprattutto i bambini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro la Russia: " Ieri 16 bambini sono stati uccisi. E ancora Vladimir Putin dice che le sue operazioni puntano alle infrastrutture militari ". La situazione è già insostenibile e potrebbe addirittura peggiorare con il passare delle ore quando l'intensità della battaglia crescerà d'intensità. Kiev è nel mirino di Mosca, e nella capitale ci sono ancora moltissimi civili che vivono con ansia queste drammatiche ore.

L'associazione I Bambini dell'Est lavora da anni in progetti di accoglienza dedicati a bambini e bambine dell'area di Chernobyl, gran parte dei quali provenienti da Kiev e Kharkov, ovvero due dei centri travolti dalla guerra. Nel corso degli anni, circa 150 famiglie italiane hanno ospitato i piccoli ucraini bisognosi d'aiuto ora diventati adulti. Nei giorni passati molti ragazzi sono riusciti a venire in Italia, ma altri sono ancora nell'epicentro della guerra. Tanti di loro si trovano a Kiev, dove le esplosioni scuotono i palazzi e i missili russi squarciano il cielo grigio. Non resta che sperare che l'artiglieria nemica non colpisca obiettivi civili. Si può fare poco altro, a Kiev, se non resistere sperando che tutto passi in fretta.

Un aiuto concreto

È per questo motivo che i membri dell'associazione hanno organizzato una raccolta fondi di emergenza per sostenere tutte le persone rimaste in Ucraina. " Abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi di emergenza per sostenere i nostri amici e le persone rimaste in Ucraina, con sostegno logistico ed economico sul posto, sostegno ai trasferimenti verso i confini e sostegno e rete con associazioni amiche che conosciamo, e di cui ci fidiamo, che lavorano ai confini con l’Ucraina e che possono garantire una prima accoglienza ai profughi ", si legge nella pagina Facebook della stessa associazione.