Ricoverato per Covid, riceve una parcella da 1.2 milioni: "Colpevole di essere sopravvissuto"

Ha dell'incredibile quanto accaduto a un cittadino americano, che purtroppo è stato uno di quelli ad aver contratto il Covid negli Stati Uniti. Dal Paese con più contagi e più morti a causa della pandemia arriva una storia che ha dell'assurdo se letta al di qua dell'Oceano Atlantico, soprattutto in Italia, dove la sanità e le cure sono un diritto garantito dallo Stato. Uno dei timori a inizio emergenza negli Stati Uniti era quello che molte persone avrebbero evitato di ricorrere alle cure mediche per paura di ricevere un conto troppo salato dagli ospedali, visto e considerato che il regime sanitario locale è completamente (o quasi a pagamento). Quando Michael Flor ha deciso di farsi controllare perché aveva sviluppato i sintomi da coronavirus non avrebbe mai immaginato che il suo calvario sarebbe durato due mesi e che, quindi, avrebbe dovuto fare i conti con una parcella da capogiro. A raccontare la storia è stato il Seattle Times, che ha seguito da vicino il decorso clinico dell'uomo.

Il protagonista di questa vicenda ha 70 anni e ha trascorso ben 62 giorni in un ospedale di Seattle. È stato il primo paziente ricoverato per coronavirus ed è stato dimesso lo scorso 2 maggio, anche se non ha ancora terminato la fase di convalescenza, che sta effettuando presso la sua abitazione a West Seattle. La storia di Michael Flor si intreccia a doppio filo con questo ospedale, dove 70 anni fa è venuto al mondo. Per questo motivo a Seattle è soprannominato "bambino miracolo", come se fosse nato due volte, l'ultima il giorno della dimissione. Ovviamente, Michael Flor sapeva che avrebbe dovuto far fronte alla parcella medica, ma quando questa gli è stata recapitata a casa ha faticato a credere a quanto leggeva. L'ospedale gli ha inviato un vero e proprio fascicolo di 181 pagine, con il dettaglio di tutte le prestazioni ricevute nel corso della sua degenza, che hanno fatto lievitare la parcella fino a raggiungere 1.222.501 dollari. Una cifra atronomica per l'uomo, che fortunatamente gode di un'assicurazione sanitaria grazie alla quale dovrà pagare solo una parte del conto, o forse nulla grazie a una speciale norma specifica per i pazienti Covid.