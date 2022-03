Risolto il giallo dello yacht da 140 metri: di chi è e cosa c'è a bordo

Non sarebbe di Putin lo yacht più grande del mondo di 140 metri e del valore di 700 milioni di dollari ormeggiato a Marina di Carrara come aveva riportato in un primo momento il New York Times. Secondo quanto si apprende, la società di costruzione "The Italian Sea Group" ha smentito che il proprietario sia lo zar russo. " In funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, lo yacht di 140 metri 'Scheherazade', attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del Presidente russo Vladimir Putin", ha affermato la società in una nota.

Di chi è la proprietà

Mentre il mega yacth chiamato "Scheherazade" è al vaglio della polizia italiana, si fanno ipotesi su chi possa essere il vero proprietario anche se il cliente sarebbe comunque un facoltoso uomo russo. Sul sito Vesselfinder che fornisce in tempo reale la posizione di migliaia di imbarcazioni nel mondo per puro scopo informativo, si legge che lo yacht è stato costruito nel 2020 e battente bandiera delle Isole Cayman. Il nome della proprietà che compare è la Bielor Asset Ltd, società con sede nelle Isole Marshall. " Alla data odierna - riporta il comunicato di The Italian Sea Group - è in essere soltanto un contratto con un cliente russo. In particolare, la Società deve ancora incassare 6 milioni di euro relativi al saldo consegna nave, prevista nei primi mesi del 2023 ". Da sottolineare come, chiunque sia il vero proprietario, non rientra tra i soggetti colpiti da restrizioni internazionali. Infatti, la società ha continuato dicendo che le attività di refit " proseguono senza alcun rallentamento, nonostante le sanzioni introdotte dall'Unione Europea nei confronti della Russia" .

L'interno dello yacht

Come riporta Il Messaggero, l'interno di questa meraviglia di tecnologia e design è progettatto da Zuretti Interior Designers. Sarebbe in grado di ospitare fino a 180 persone e un equipaggio di 40. Il portale per appassionati chiamato Superyachtfan, fa sapere che è dotato di una mini area per l'atterraggio di elicotteri, una piscina con copertura a scomparsa che si trasforma in una pista da ballo, una palestra attrezzata e infissi dorati nei bagni. Oltre a questo lusso, è dotato di cinema e numerose aree di intrattenimento, Per gli occhi indiscreti, ha un sistema ultra tecnologico con il quale può distruggere in aria tutti i droni che si avvicinano all'imbarcazione.

Il capitano della nave è un cittadino britannico di nome Guy Bennett-Pearce, che al NYTimes ha negato di aver mai visto o incontrato Putin all'interno dello yacht. Come confermato dalla società di costruzione, anch'esso ha dichiarato che il suo reale proprietario non si trova in nessuna lista di sanzioni. Avendo firmato un accordo di riservatezza, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni né sul nominativo né tantomeno sulla nazionalità del proprietario.