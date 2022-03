"Sì all'autonomia della Corsica": Macron scatena il caos

La crisi politica in Corsica si abbatte sulle elezioni presidenziali francesi. L’apertura del governo transalpino alle richieste di autonomia dell’isola ha acceso il dibattito a venticinque giorni dal primo turno: Emmanuel Macron è finito nella bufera.

L’esecutivo francese per il prima volta ha inviato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, a trattare le richieste di indipendenza della Corsica. “Un’apertura importante” , il giudizio di Gilles Simeoni, il presidente del Consiglio esecutivo corso. Nelle ultime settimane sono stati registrati disordini e violenze nell’isola, in seguito all’aggressione subita in carcere da Yvan Colonna, indipendentista dietro le sbarre per l’omicidio del prefetto Claude Erignac. L’uomo, infatti, è stato ridotto in fin di vita da un detenuto jihadista.

Intervenuto ai microfoni di Corse Matin, il ministro Darmanin si è detto pronto ad arrivare fino all’autonomia della Corsica, preannunciando discussioni lunghe e difficili. Il titolare dell’Interno ha promesso a Simeoni “negoziati senza precedenti” e gli indipendentisti hanno acceso i riflettori sulla disponibilità di Macron e del primo ministro Castex di “entrare in una discussione storica” per il futuro dell’isola. Come evidenziato in precedenza, la mossa del leader di En Marche! ha scatenato furiose reazioni. I principali rivali al voto hanno stroncato senza mezzi termini la condotta di Macron. “Così cede alla violenza”, “clientelismo cinico”, “il presidente è disperato” : questi alcuni dei commenti circolati negli ultimi minuti.

Per il candidato comunista Fabien Roussel l’autonomia della Corsica è fuori questione: “Sono contrario, non è così che riempiremo il frigo dei corsi” , le sue parole a Rmc. Tranchant anche Marine Le Pen: “Deve restare francese: passiamo dall’assassinio di un prefetto alla promessa di autonomia, può esserci un messaggio più catastrofico?” .