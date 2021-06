Scoppia il maxi focolaio sull’isola delle vacanze

È scoppiato un maxi focolaio in una delle isole più frequentate dai ragazzi di tutto il mondo per le vacanze estive: Maiorca. Sono al momento più di 850 gli studenti spagnoli risultati positivi al Covid dopo una vacanza a Maiorca divenuta un focolaio, che ha visto costretti oltre 3mila giovani a chiudersi in isolamento in tutto il Paese.

Il focolaio che terrorizza Maiorca

Ancora non si capisce cosa abbia scatenato la diffusione del virus e le autorità dell'isola delle Baleari hanno aperto un'inchiesta per accertare se alcuni hotel e locali pubblici, siti nella capitale Palma, abbiano seguito o meno le misure anti-Covid. A Maiorca l’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio all'esterno, ma solo se è possibile mantenere il distanziamento sociale. Per il prossimo mercoledì è previsto un arrivo di massa di turisti inglesi, dopo che il governo londinese ha inserito l’isola nella lista verde delle mete turistiche.

Sono stati i media spagnoli a rendere noto il numero di casi, fornito dalle comunità autonome, salito appunto a oltre 850. I ragazzi coinvolti sarebbero provenienti da otto comunità autonome spagnole: Madrid, Galizia, Comunità Valenciana, Paesi Baschi, Murcia, Castiglia-La Mancia, Aragón e Catalogna. Tutti erano arrivati sull’isola per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli studenti avevano preso parte a diversi eventi, come per esempio un concerto a Palma di Maiorca, e altre feste organizzate sia su barche che all’interno di camere d’alberghi.

Cosa è successo

El Pais parla di circa 3mila giovani in isolamento. Sarebbe la Comunità di Madrid quella maggiormente colpita, con ben 363 studenti contagiati, altri 3mila esposti al mega focolaio e costretti quindi alla quarantena. Secondo la ricostruzione, i focolai avrebbero avuto origine durante un concerto reggaeton nella Plaza de Toros a Palma di Maiorca e in diverse feste in barche e hotel. Adesso le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se hotel, discoteche e locali a Palma abbiano seguito realmente le misure anti-Covid.