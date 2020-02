Quel segnale radio misterioso che arriva da un'altra galassia

Non si sa a cosa siano dovuti, né chi o cosa li produca. Durano millesimi di secondo e arrivano dall'esterno della nostra galassia. Gli astrofisici li chiamano Fast radio burst (Frb), cioè lampo radio veloce, e sono ancora un mistero.

Ma ora, per la prima volta, per uno di questi segnali radio è stato identificato uno schema regolare. Il lampo radio veloce era stato registrato tra il 16 settembre del 2018 e il 30 ottobre del 2019, grazie al potente radiotelescopio Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), posizionato nel Dominion Radio Astrophysical Observatory (DRAO) della British Columbia, in Canada. I ricercatori sono riusciti a capire il comportamento del segnale, classificato come FRB 180916.J0158+65: nei primi 4 giorni arriva una volta all'ora, poi scompare, per riapparire dopo 12 giorni con la stessa modalità. Ha quindi una periodicità di 16,35 giorni. Oltre a individuare lo schema fisso di questo segnale radio veloce, gli scienziati ne hanno individuato anche l'origine: si tratta di una galassia situata a 500 milioni di anni luce dalla Terra.

Come ricorda il Corriere della Sera, gli Frb sono ancora un mistero abbastanza oscuro per gli scienziati. Secondo qualcuno, infatti, sarebbero causati dai buchi neri, mentre per altri dalle supernove. Il primo lampo radio veloce venne registrato nel 2007 e, fino ad ora ne sono state intercettate alcune decine. In realtà, sulla Terra, ne arriverebbero migliaia ogni giorno.

Gli Frb sono stati anche sospettati di essere i messaggi inviati da eventuali civiltà aliene presenti nell'universo. A sostenere quest'ipotesi mancava solamente la regolarità dello schema del segnale, che indicasse la volontà. Ma, secondo i ricercatori stessi, il segnale è stato originato da un'energia fortissima, tale da rendere difficile la possibilità che probenga da una civiltà, anche se fosse la più avanzata di sempre. Inoltre, il fatto che arrivi da una galassia a 500 milioni di anni luce dalla Terra, include che provenga dall'esterno della Via Lattea.

Non è ancora chiara, però, la regolarità della ripetizione del lampo radio veloce. La causa potrebbe essere da ricercare nelle sorgente, che magari ruota con regolarità intorno a una stella, oppure a una stella di neutroni. In ogni caso, il Frb resta ancora avvolto nel mistero e, per vederci un po' più chiaro, serviranno ulteriori approfondimenti.