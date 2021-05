Sicilia: tour delle isole Egadi e del Trapanese

dal 22 al 28 giugno 2021

Capricciose, misteriose e ognuna diversa dall’altra, tre sorelle figlie della madre

Sicilia, le Egadi possiedono una propria personalità. Favignana detta “La farfalla sul

mare’’, Levanzo l’isola egadina più piccola e Marettimo, l’isola più selvaggia e

lontana. Impossibile non rimanere incantati per la naturale bellezza delle coste, per

il mare cristallino, sfumato d’intenso turchese, per i fondali di corallo e la fauna

ittica. Le loro suggestive grotte e calette, narrano ai visitatori storie leggendarie e

mitiche. Le gireremo a piedi e in barca e riusciremo anche a fare dei bagni nelle loro

cristalline acque.



Ma non solo: percorreremo l’antica Via del Sale, la strada che da Trapani, conduce a

Marsala costeggiando la laguna dello Stagnone che accoglie Mozia attraversando

i paesaggi suggestivi e irreali delle saline. Specchi d’acqua che si tingono di rosa,

riflettono le sagome degli antichi mulini e i cumuli di sale bianco messo ad asciugare.

A Marsala potremmo scoprire una città d’enorme fascino, ricca di memorie storiche

importanti, con alcune aree di natura incontaminata e con le famose cantine ove si

produce il vino, noto in tutto il mondo, che contribuì a fare ricca questa località fin

dalla seconda metà del ‘700. Fino ad arrivare a Mazara del Vallo una città simbolo

della cultura mediterranea ricca di tradizioni e folklore.



Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, partiremo insieme da Milano e

Roma con voli di linea e alloggeremo in hotel 4 stelle in mezza pensione, al prezzo

speciale riservato di 1.990 euro a persona voli escursioni, ingressi, tasse e

assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.