"Attacco pianificato da settimane": come ha agito il killer della strage in Illinois

Nel giorno dell'indipendenza americana, negli Stati Uniti si è consumata l'ennesima tragedia con armi acquistate illegalmente: un uomo ha aperto il fuoco durante la parata nella periferia nord di Chicago, in Illinois, causando la morte di sei persone e 16 feriti. L'uomo che ha sparato sulla folla " si è fermato all'arrivo degli agenti sul posto " secondo quanto riferito dalla polizia locale durante una conferenza stampa. Il killer " è stato molto discreto ed è stato difficile notarlo ", ha affermato il portavoce della Major Crime Task Force, Chris Covelli. La polizia ha affermato che " l'attacco era pianificato da settimane ": due fucili e 70 colpi sparati è quanto hanno dichiarato i poliziotti.

Chi è il killer

Anche questa volta, a imbracciare un'arma da fuoco acquistata illegamente è un giovanissimo che risponde al nome di Robert Crimo, 22 anni. È stata la stessa sindaca di Chicago, Nancy Rotering, a renderlo noto: " Se puoi avere ogni settimana una strage con un'arma comprata legalmente - ha commentato - allora penso che noi abbiamo bisogno di discutere di quelle leggi che non proteggono la maggior parte delle persone che andrebbero protette ". " Siamo onesti - ha aggiunto - dobbiamo rendere più difficile la possibilità di fare carneficine ". Il ragazzo è conosciuto con il soprannome di "Bobby" e avrebbe guidato un'auto Honda Fit color argento del 2010. Alcuni testimoni hanno dichiarato che avrebbe sparato da un tetto. Lo zio lo ha descritto come un " giovane silenzioso, tranquillo, solitario, che non aveva mai manifestato comportamenti violenti e stava spesso su Youtube ".

Quei segnali violenti

Parlando alla Cnn, l'uomo ha dichiarato di aver visto il nipote la sera prima del massacro. " Era al computer in camera sua ", ha raccontato. " Siamo brave persone, questa cosa è devastante ", ha aggiunto. Bobby vive da solo in un appartamento accanto la casa del padre. Lo zio, poi, ha raccontato di non aver mai visto amici frequentare casa del ragazzo che sarebbe rimasto disoccupato dall'inizio della pandemia quando lavorava in un panificio locale. Robert Crimo era solito postare video e canzoni amatoriali su Youtube e Spotify ed era conosciuto con lo pseudonimo di 'Awake the rapper'. La cosa più inquietante che alcuni segnali di violenza li aveva già manifestato online: al computer ha creato una sorta di avatar con elmetto e giubbotto anti-proiettile all'interno dell'aula di una scuola. " Ho bisogno di andarmene ora. È il mio destino. Tutto ha portato a questo; niente può fermarmi, nemmeno me stesso ", dice la voce.

"Lottare per quello che abbiamo"

" Quello che è successo oggi ci dice che niente è garantito, niente è scontato. Bisogna lottare per quello che abbiamo ", ha dichiarato il presidente americano, Joe Biden, durante l'apertura delle celebrazioni per il 4 luglio alla Casa Bianca. "È particolarmente straziante che questo indicibile orrore sia stato scatenato in un giorno di festa per la nostra nazione", ha dichiarato la speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, sulla strage durante la parata del 4 luglio in Illinois, alla periferia di Chicago. Commozione e rabbia anche per il governatore di Stato dell'Illinois, Jay Pritzker, che ha dichiarato di non avere parole " per descrivere l'orrore di chi, in una giornata che dovrebbe essere dedicata alla libertà e ai festeggiamenti, sale su un tetto e spara alle persone con un fucile d'assalto ". Il governatore, poi, ha aggiunto di essere " furioso per il fatto che ci siano ancora altre vite innocenti portate via dalla violenza delle armi ". Subito dopo ha avuto un colloquio telefonico con Joe Biden che " ha convenuto che questa follia deve finire ".

Il cordoglio del Papa