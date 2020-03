Trump, niente quarantena per gli Stati di New York, New Yersey e Connecticut

Nonostante l'emergenza Coronavirus stia mettendo in ginocchio gli Stati Uniti, Donald Trump ha deciso di non mettere in quarantena gli stati di New York, New Jersey e Connecticut, limitandosi a sconsigliare di viaggiare e spostarsi nei tre stati ma senza chiudere i confini.

" Su raccomandazione della Task Force Coronavirus della Casa Bianca, e previa consultazione con i governatori di New York, New Jersey e Connecticut, ho chiesto ai Centri per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Cdc) una forte consulenza di viaggio, che deve essere amministrata dai governatori, in consultazione con il governo federale. Non sarà necessaria una quarantena. I dettagli completi saranno rilasciati dal Cdc questa sera ", ha detto Trump.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

"Dichiarazione di guerra"

Se è vero che Trump, per contrastare la pandemia che, soprattutto a New York, ha già raggiunto numeri altissimi, avrebbe voluto mettere in quarantena lo Stato della Grande Mela assieme agli altri due, è stato fatto desistere dal governatore Andrew Cuomo il quale, in un'intervista alla Cnn, ha affermato che l'eventuale quarantena avrebbe scatenato il caos e che imporla equivaleva ad una " dichiarazione federale di guerra agli stati ", come riportato da Repubblica.

Stati Uniti il paese con più contagi

Intanto, i numeri crescono: gli Stati Uniti sono tristemente al primo posto nel mondo come numeri di casi totali: l'ultimo bollettino recitava quasi 125 mila positivi e più di duemila morti con una curva che cresce, esponenzialmente, verso l'alto.

Test in 15 minuti

Per contrastare la pandemia da Covid-19, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato l'uso d'emergenza di un nuovo test per il Coronavirus in grado di produrre risultati in 15 minuti. La Fda ha dato il via libera ad Abbott, la società che produce apparecchiature mediche, all'uso del test dopo aver stabilito che " è ragionevole ritenere che il prodotto possa essere efficace nella diagnosi del Covid-19 ", precisando che, secondo la Fda, i" benefici noti e potenziali " del test superano i potenziali rischi.

Un ospedale al posto del Salone dell'auto