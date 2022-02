"Ecco dove lanciare le molotov": la guida del ministero contro i russi

Dopo l'input che le autorità hanno dato ai propri cittadini su come preparare le molotov da lanciare contro i carri armati russi, il ministero della Difesa ucraino ha creato una guida su come e dove colpire i tank per creare più danni possibili al nemico. Sulle pagine social di Facebook e Twitter, infatti, sono rappresentate vignette con alcune tipologie di veicoli corazzati contraddistinti da frecce rosse che indicano il bersaglio esatto da colpire e la raffigurazione delle bottiglie incendarie.

"Picchia l'occupante"

" Luoghi vulnerabili di tecnologia ostile. Picchia l'occupante! Insieme vinceremo " e l'hastag #stoprussia per incitare i cittadini all'azione. Nella raffigurazione che vedete nel pezzo si vede quali sono le parti sensibili dei veicoli che vanno colpite dalle molotov: si va dalle ruote per provocarne lo scoppio fino al serbatoio per provare a far saltare in aria i veicoli. Altre aree considerate vulnerabili sono il motore e il vetro del parabrezza ma anche la parte del tetto, specie dei veicoli dotati di vetri, e dei finestrini in modo da provare a romperli e far saltare in aria direttamente gli occupanti del mezzo. " Grazie. Grazie. Grazie. Siamo pronti e pronti! Il nemico non prospererà!!!! ", scrive un cittadino ucraino come commento al post del ministero.

L'iniziativa, pubblicata da poche ore, ha già riscosso enorme successo viste le migliaia di interazioni e condivisioni per spargere la voce il più possibile. Un altro utente, poi, fa notare come sia indispensabile avere informazioni su come distinguere la composizione degli occupanti i mezzi blindati " a causa degli invasori che indossano le nostre divise ": da questa informazione, il link a una pagina che spiega per filo e per segno come evitare di sbagliare a lanciare le molotov.

Il birrificio convertito alla guerra

A Dnipro, terza città più popolosa dell'Ucraina, le donne hanno iniziato a preparare i cocktail incendiari usando polistirolo e bottiglie di alcolici usate mentre a Leopoli, nell'ovest più lontano dagli scontri, il birrificio Pravda ha fatto sapere di dedicarsi in questi giorni a un " imbottigliamento molto speciale ", ossia la preparazione artigianale delle molotov da impiegare contro i militari russi, dopo l'invito alla popolazione civile giunto dal ministero della Difesa di Kiev e la diffusione di tutorial su come realizzarle. " Tante persone vogliono aiutarci, imbottiglieremo la birra più avanti ", si legge su un account Facebook legato al birrificio.