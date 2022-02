Lo scontro Mosca-Kiev finisce in Tv: rissa tra il giornalista e il politico filorusso

Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno ormai raggiunto un punto di non ritorno. Non solo sul fronte della grandi mosse geopolitiche che vedono contrapposte Mosca e Kiev. Lo scontro tra le posizioni inconciliabili dei due paesi ha trovato una violenta corrispondenza anche in tv. Nei giorni scorsi, durante la trasmissione televisiva ucraina "Libertà di parola", è scoppiata una furiosa rissa tra il parlamentare ucraino filorusso Nestor Shufrych e il giornalista Yuriy Butusov. A innescare l'aggressione, finita con i due che si azzuffavano a terra come in un incontro di boxe, sono state proprio le posizioni del politico, ritenuto troppo vicino a Vladimir Putin.

Nel corso del dibattito, del resto, lo stesso Shufrych si era rifiutato di condannare la decisione del presidente russo di schierare le truppe lungo il confine tra Russia e Ucraina. Nonostante il parlamentare avesse esposto le sue posizioni con un tono di voce apparentemente pacato, le sue affermazioni sono sembrate un vero e proprio oltraggio alle orecchie del giornalista Yuriy Butusov. Così, mentre si svolgeva la dicussione, con uno scatto d'impeto quest'ultimo ha rifilato una pesante manata a Nestor Shufrych, che da parte sua non si è fatto cogliere impreparato. Il parlamentare, infatti, si è alzato d'improvviso dalla propria sedia e ha ingaggiato una energica rissa con il giornalista.

I due sono finiti a terra, tra pugni violenti e reciproci tentativi di mettere ko l'avversario politico. Il tutto, sotto lo sguardo impietrito del pubblico presente in studio. Per dividere i due contendenti sono intervenute cinque o sei persone, che a fatica hanno tentato di separare i protagonisti dell'incredibile episodio avvenuto davanti alle telecamere. Alla trasmissione erano presenti anche l'ex primo ministro dell'Ucraina Arseniy Yatsenyuk, spesosi in prima persona per sedare la rissa, e l'ex presidente Petro Poroshenko, capo di Stato tra il 2014 e il 2019 e attualmente deputato.