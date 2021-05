Ufo, la conferma del Pentagono: "Quel video è autentico"

Gli Ufo esistono oppure no? Da sempre l’uomo si interroga sulla possibile esistenza di forme vita extraterrestri presenti nella nostra stessa galassia o in altre più remote. Una domanda a cui la scienza non è riuscita ancora a fornire una risposta. Negli ultimi 70 anni l’interesse per gli oggetti volanti non identificati è accresciuta. Il caso di Roswell è forse il più famoso ma ogni anno nel mondo ci sono, o meglio ci sarebbero, avvistamenti di strani velivoli che solcano il cielo. Testimonianze in alcuni casi smentite da prove raccolte o neanche prese in considerazione dagli esperti.

Però ora a dar linfa vita a chi crede che il fenomeno Ufo sia reale è stato il Pentagono, non proprio un organismo che ha bisogno di pubblicità, che ha dato una sorta di il bollino di autenticità su un video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019. Nel filmato si vede un oggetto cosiddetto "transmediale", ovvero intercettato in due elementi (in questo caso in aria e in acqua), non ancora identificato.

Nel video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, si nota un sfera di colore e materiale non identificabili che si sposta sulla superficie marina compiendo strani movimenti per poi immergersi repentinamente. Della natura di questo oggetto non si sa nulla. Ma non è la prima volta che la Marina americana si torva al centro di un simile giallo. In passato è capitato che altre navi hanno ripreso strani oggetti, tra cui delle "piramidi" volanti. "Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha e che è al momento sotto l'esame dell'autorità Uaptf" , ha dichiarato la portavoce del Pentagono Susan Gough al sito The Debrief.

Forse ora per cercare gli Ufo, ora chiamati Uap (Unidentified aerial phenomenon) bisogna non solo osservare il cielo ma anche fare attenzione alle profondità marine. Del resto civiltà tecnologicamente più avanzate della nostra potrebbero scegliere gli abissi, sconosciuti per noi, per nascondere dei velivoli. Ma a quale scopo?

Quel che è certo è che il tema Ufo sta appassionando la popolazione americana, forse anche a causa del prossimo rilascio di informazioni richieste dal Covid Act firmato da Donald Trump, in cui si chiede alle agenzie governative di rivelare quello che sanno sul fenomeno entro il prossimo mese. Potrebbero uscire sorprese. Ma va ricordato che un Ufo non è necessariamente prova dell’esistenza di vite aliene. Magari l’oggetto non identificato potrebbe essere un semplice velivolo costruito dagli uomini e tenuto segreto per motivi militari o per altri motivi. Ma resto il fascino per una questione che difficilmente avrà una risposta: gli alieni esistono?