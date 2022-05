Il volo decolla ma lascia a terra un gruppo di passeggeri

Brutta avventura per un gruppo di viaggiatori che sono stati dimenticati a terra da un aereo della compagnia irlandese Ryanair che è regolarmente decollato dimenticandoseli. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato 30 aprile, quando il volo FR5729 diretto a Malaga è partito dalla Spagna, e precisamente dall’aeroporto di Palma de Maiorca, la nota località balneare nonché capoluogo dell'isola spagnola di Maiorca, nel mediterraneo occidentale, dimenticandosi a terra parte dei suoi passeggeri. Sono ben 14 gli sfortunati che hanno visto il loro aereo, quello che avrebbero dovuto prendere per raggiungere Malaga, alzarsi nel cielo senza di loro. Eppure avevano fatto tutti il check-in e si erano presentati in orario al gate.

Il volo parte senza i passeggeri

Come riportato dal quotidiano delle 'Isole Baleari Ultima Hora', sembra che il disguido sia avvenuto quando il personale di terra ha diviso i viaggiatori per farli salire sulla navetta. Non essendoci posto sul bus una parte di loro, un gruppo formato da quattordici persone, è rimasto a terra ad aspettare che la vettura tornasse a prenderli poco dopo. Peccato però che la navetta non sia più tornata indietro. Un viaggiatore dello sfortunato gruppo non riesce a capire come sia potuto accadere. Un altro ha spiegato: “Abbiamo passato il QR code al controllo di sicurezza. Nel sistema sarebbe dovuto risultare che fossimo ancora a terra”. Invece niente.

Ecco chi ha commesso l'errore

La compagnia aerea ha quindi cercato di rimediare fornendo ai poveretti dei biglietti validi per il volo successivo, ma alcuni dei viaggiatori hanno comunque perso la coincidenza. Tra i malcapitati c’era anche una donna che avrebbe dovuto raggiungere Malaga per poter fare una sessione di chemioterapia per curare un tumore al seno. Ryanair da dato ai passeggeri rimasti a terra un buono pasto di 4 euro da spendere in aeroporto, per cercare di rimediare all’inconveniente.

Un portavoce della compagnia irlandese ha spiegato al 'The Independent' che l'errore è stato commesso dal personale di terra dell'aeroporto, e non da quello aereo: “L'handler aeroportuale che gestisce il bus navetta aeroportuale a Palma di Maiorca non è riuscito a raccogliere questo piccolo gruppo di passeggeri, facendogli perdere il volo per Malaga (30 aprile). I passeggeri interessati hanno ricevuto buoni pasto e sono stati riaccomodati su un volo successivo. Un passeggero che ha optato per un rimborso. Ryanair si scusa sinceramente con i passeggeri per questo inconveniente”. Ovviamente la notizia di quanto avvenuto è arrivata in poco tempo sul web.