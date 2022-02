Lo Zar contro Putin: le firme spiegano cosa può succedere

Joe Biden Dall’analisi della firma (clicca qui) del Presidente degli Stati Uniti d’America, emerge un personaggio adatto a vivere e a lasciarsi dominare dalla tipica “cultura americana” con i suoi valori e principi. Il presidente Joe Biden ci tiene a far sì che tali dettami storici, fatti di onnipotenza, vengano conclamanti con serietà, ma anche nel desiderio di non sentirsi mai sconfitto. Biden, essendo Presidente, si serve della propria immagine, dando una impressione solo apparentemente d’ingenuità, ma che rivela un’ambizione nascosta (vedi la grandezza delle inziali nella scrittura e nella firma). Egli, senza dubbio, ha introiettato regole piuttosto rigide che nel tempo hanno assunto forme di idealismo e soggettivismo (vedi finale del cognome vergato con cura); inoltre, la forma grafica essenziale lo porta a misurare parole e gesti, dando però spazio ad un’ansia che finisce per ostacolare il cammino laddove debba sostenere a lungo le proprie convinzioni. Non è facile per lui mantenere il controllo e gestire il contrasto mettendo così a rischio la propria immagine e incidendo negativamente sulla sua “statura politica”. È persona che sente sulle spalle il delicato compito che lo attende senza lasciarsi influenzare. Infatti, il timore di perdere il prestigio potrebbe, anche se a livello inconscio, metterlo in una condizione emotiva disagevole e non risolutiva.

Vladimir Putin Dall’analisi della firma (clicca qui) e della scrittura di Putin emerge un personaggio non facile da interpretare, almeno grafologicamente. La cultura senza dubbio influisce sulle dinamiche della personalità; tuttavia, il tratto marcato, le lettere tutte collegate tra loro e la grafia fortemente pendente verso destra sono tutti segnali di un carattere camaleontico, ossia facile agli adattamenti a seconda delle necessità e delle opportunità. Infatti, egli sa captare gli intenti altrui con sagacia agendo poi di conseguenza. Possiede una notevole memoria, di tipo fotografico, che gli permette di fissare e mettere insieme vari elementi utili per gestire a proprio modo e con abilità situazione e persone. Appare anche dotato di un’intelligenza di tipo assimilativo che senza dubbio ha contribuito a sviluppare una notevole abilità nel captare gli intenti e il pensiero altrui, sempre che ciò non leda la sua immagine. La buona energia vitale gli permette di affrontare e delineare con astuzia e fermezza i propri intenti, ma anche di saper gestire le contrarietà che necessariamente la sua posizione richiede. La firma, così sciolta, avviluppata e distesa, mette in risalto un personaggio dotato di notevole carisma e fierezza; egli si sente appartenente alla sua cultura che storicamente ha inciso sul suo vissuto e lo ha portato a identificarsi con essa. Tutto ciò, unitamente all’ascendenza della scrittura, evidenzia non solo delle aspirazioni sociali, ma anche la voglia impellente di tenere alto il proprio prestigio di “novello Zar” ossia di non venir meno alle tradizioni millenarie del popolo russo.