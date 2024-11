"Accordo trovato". Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Si è concluso con la fumata bianca il meeting decisivo, svoltosi a Londra, tra Dan Friedkin e il tecnico romano, che raccoglie dunque l'eredità di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Una decisione arrivata per dare una sterzata alla stagione di Dybala e compagni, finiti in una crisi irreversibile di risultati, che li ha portati al dodicesimo posto con solo 13 punti raccolti. Ma anche per ridare tranquillità all'ambiente, ancora scosso dall'esonero prematuro di De Rossi, mettendo fine a polemiche e contestazioni, nei confronti di alcuni calciatori.

Secondo le indiscrezioni emerse già nella giornata di ieri l'ex allenatore del Cagliari, che alla fine della scorsa stagione aveva annunciato l'addio alle panchine di club, fimererà un contratto fino a giugno 2025. Ma non solo. Si parla anche di un possibile ruolo da definire all'interno della società per cui fa il tifo da sempre. Per Ranieri, 73 anni, si tratta della terza avventura in giallorosso da allenatore, dopo quella del biennio 2009-2011. Due anni segnati dal grande rimpianto per lo scudetto mancato, poi vinto dall'Inter di Mourinho, dopo un lungo testa a testa. Decisiva la sconfitta interna contro la Sampdoria, con i due gol di Pazzini a ribaltare l'iniziale vantaggio romanista. Dopo le dimissioni poi ci fu la parentesi della primavera 2019, quando subentrò all'esonerato Di Francesco per chiudere la stagione, sfiorando addirittura la qualificazione in Champions League.

Di sicuro la scelta più saggia per la famiglia Friedkin, arrivata dopo un lungo casting, che ha visto coinvolti numerosi allenatori italiani e stranieri. Oltre ai contatti con Roberto Mancini, reduce dall'esperienza in Arabia Saudita e le voci non confermate su Allegri, tanti i rumors anche su tecnici stranieri come Terzic, Potter, ten Hag e Lampard. Ad un certo punto il nome più caldo sembrava quello di Vincenzo Montella, al momento impegnato sulla panchina della Turchia. Il rifiuto da parte della proprietà americana di pagarae la clausola da 1,5 milioni di euro per liberare l'Aeroplanino dalla federazione turca, ha fatto balzare in testa le quotazioni di Ranieri, con il repentino blitz londinese e l'accordo trovato.

L'arrivo a Roma è previsto alle 19,30 a Fiumicino con tanto di contratto firmato.

Da domani, infatti, Ranieri è già chiamato al primo allenamento della sua nuova Roma. Il debutto nella difficile trasferta al Maradona, contro il Napoli di Conte, domenica 24 novembre. Insomma Sir Claudio è prontissimo per l'ennesima grande sfida della carriera.