Nella carriera di ogni atleta arriva un momento in cui occorre apporre la parola fine. Lo hanno fatto in pochi, subito dopo un trionfo, vedi ad esempio Jackie Stewart, Max Biaggi o Nico Rosberg. I piloti hanno sempre confessato la difficoltà nel dire addio alla carriera ai massimi livelli e sono tanti gli esempi di chi è si è poi pentito. Ognuno ha una ragione del tutto personale per sfidare se stesso e le leggi della fisica e rischiare anche la propria stessa vita.

«Mi piacerebbe essere ricordato come un pilota che ha dato tutto alla causa per vincere. L’obiettivo era vincere un mondiale ogni anno. Ci ho provato, sempre, ho rischiato molto, troppo, ma ne è valsa la pena», ha confessato commosso Marc Marquez dopo la decisione del ritiro che ha sconvolto il paddock della MotoGp e non solo.

L’annuncio è arrivato come una doccia fredda alla vigilia dell’ultima gara del campionato. «Sono arrivato in MotoGp a modo mio e me ne andrò a modo mio. Dal 2013 ad ora mi sono divertito moltissimo, le moto sono e saranno la mia passione più grande. Sono super felice e molto orgoglioso, non tanto della mia carriera ma di aver incontrato tante bellissime persone. Il motivo del mio ritiro? La situazione quest’anno è stata molto al limite. Ho preso la mia decisione dopo il GP di Motegi, l’unica persona che lo sapeva era mio fratello Alex».

La notizia è arrivata dopo l’ultima immensa fatica che consegna lo spagnolo alla storia: il decimo titolo, l’ottavo nella classe regina che gli ha consentito di raggiungere il mitico Giacomo Agostini. Oggi sappiamo che nessuno potrà insidiare il suo record di 15 titoli. Nessuno, perché il Cannibale Marc Maquez ha lasciato l’arena.Solo Marc, che ha portato una piccola rivoluzione nel modo di guidare la moto, e il cerchio ristretto dei suoi conosce la sofferenza che ha vissuto sulla sua pelle e nell’anima tra il 2020 e il 2026. Un calvario segnato da sette operazioni al braccio e alla spalla destra, a cui si aggiunge l’intervento al piede destro eseguito durante la doppia operazione del maggio 2026.

Tutto ebbe inizio con la caduta a Jerez 2020 con la frattura dell’omero destro. Per la prima volta l’acrobata, come era stato definito per la sua capacità di risollevarsi da incidenti spettacolari, ha mostrato tutta la sua fragilità e umanità. Nonostante tutto non ha mai mollato, si è rimesso in gioco allontanando i fantasmi che lo avrebbero indotto a decidere di abbandonare. È tornato a vincere e ha conquistato la testa del mondo per due anni

consecutivi (2025 e 2026). Il corpo poi ha detto basta: troppo il dolore. La mente, domata dalla ferrea disciplina e volontà di conquistare il decimo sigillo, con un titolo in più del modello prima, e acerrimo nemico dopo, Valentino Rossi, alla fine si è arresa. «Con il dolore si può lottare. Ma ho iniziato a sentire paura e non delle moto o della velocità». Il corpo ricorda i colpi e quando meno te lo aspetti presenta il conto. «Quando ho firmato il contratto a marzo non sapevo che avrei avuto un’altra operazione alla spalla destra, che avrei sofferto ancor di più, che avrei avuto sempre più dolore al braccio».

La Ducati ha saputo della decisione solo mercoledì. Il sogno del dream team più forte dello schieramento Marquez-Acosta è svanito in un attimo. Ci sono contratti, clausole e l’incertezza per Borgo Panigale per il futuro imminente, ma davanti alle soddisfazioni che Marc ha regalato al team e al mondo dello sport, queste passano in secondo piano e resta una sola parola. Grazie.