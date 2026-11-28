Marc Marquez è un campione straordinario che ha cambiato il modo di correre in moto, ma la sua carriera non viene raccontata tutta dai dieci titoli mondiali. Sulla sua faccia da bravo ragazzo resta una macchia indelebile, quell’ignobile gioco anti Valentino che tolse a Rossi la possibilità di vincere prima di lui il decimo mondiale. Correre contro un pilota per farne vincere un terzo è qualcosa di anti sportivo che più non si può. Dieci anni dopo Valentino non lo ha ancora digerito, tanto che nella sua autobiografia ha dedicato 24 pagine e un capitolo intero alla vicenda. Lo ha intitolato semplicemente Sepang, Malesia, 25 ottobre 2015 e ha giurato sulla testa delle sue figlie di non aver mai sferrato a Marquez il calcio che poi portò alla sua penalizzazione nell’ultima, decisiva gara della stagione, quella che consegnò il titolo a Lorenzo.

La macchia di Marquez è aver corso contro Rossi per impedirgli di vincere. Lui che da bambino si era fatto fotografare di fianco a Vale e gli aveva chiesto l’autografo. Come minimo dieci anni dopo avrebbe potuto chiedere scusa. Nulla. Lui sostiene che a provocarlo fu Valentino quando lo accusò di giocare sporco in conferenza. Ma se anche fosse così (e un po’ lo è) la reazione è stata decisamente spropositata. Sul mantello con i suoi 10 mondiali e tutti i suoi record, la macchia resterà per sempre.

Valentino però avrebbe dovuto essere superiore. Fargli i complimenti per il decimo titolo e mandargli un messaggio oggi che ha deciso di smettere. Perché si può essere grandi anche nel perdono. Sofia Goggia lo è stata salutando l’addio di Federica Brignone. Ayrton Senna disse in mondovisione ad Alain Prost che gli mancava. Vale rischia di perdere l’occasione per dimostrare anche fuori dalla pista la sua grandezza.