La lunga stagione della Formula 1 sta per concludersi e la sensazione è che in casa Ferrari non si veda l’ora di voltare pagina. Le sessioni di libere che si sono corse sul circuito di Losail hanno ribadito la superiorità della Mercedes e sottolineato i tanti problemi che affliggono la scuderia di Maranello. Se in passato le Ferrari almeno brillavano il venerdì, oggi a dominare entrambe le sessioni di libere è stato Kimi Antonelli.

Il campione del mondo è stato il più veloce di tutti nonostante avesse montato le medie invece delle soft. Alle sue spalle Russell, le due McLaren, le due Red Bull e, infine, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, nettamente indietro. Se il monegasco ha rovinato il fondo piatto in un testacoda ad alta velocità, l’inglese ha faticato assai, chiudendo con una rottura alla power unit l’ennesima giornata da dimenticare.

Fp2, Antonelli al top, male le Ferrari

La seconda sessione delle libere sul tracciato di Losail inizia con una multa da ben trentamila euro inflitta alla Red Bull per l’incidente nella Fp1, quando la Red Bull di Hadjar ha colpito un meccanico uscendo dal box. Quasi tutti i piloti scendono in pista con le medie, la mescola che finora si è rivelata la più efficace. Il primo tentativo vede Russell girare otto centesimi più veloce di Antonelli con Leclerc che, dopo aver fatto segnare il terzo tempo, va in testacoda nella sezione mista. Tempo annullato e fondo piatto da sostituire per un monegasco visibilmente scocciato. Antonelli si riprende la prima posizione mentre Verstappen riesce a scavalcare Leclerc: l’olandese, che ha 754 millesimi di ritardo, è l’unico pilota a meno di un secondo dalle due Frecce d’Argento. Quando Hadjar completa la seconda fila Red Bull, grande equilibrio alle spalle delle Mercedes: dal terzo al decimo posto ci sono solo sette decimi di differenza. Il primo a testare le soft è Verstappen, che lima solo un paio di decimi: rendimento per ora insoddisfacente per le coperture morbide.

Le McLaren tolgono la seconda fila virtuale alle Red Bull prima che le libere siano sospese per rimuovere i detriti lasciati in pista dalla Ferrari di Leclerc. Antonelli si lancia con le soft ma, prima che riesca a completare il giro veloce, ecco la bandiera rossa per l’incidente di Gasly in curva 14. Il francese dell’Alpine allarga troppo in uscita e finisce nella ghiaia, fermando ancora la sessione delle libere. Le tante soste impediscono ai piloti di completare delle vere e proprie long run: la direzione gara decide di estendere la sessione di tredici minuti. Dopo un quasi contatto tra Hamilton e Verstappen, nessuna delle Ferrari ha completato un giro veloce con le soft. Leclerc e Hamilton sono rispettivamente settimo e ottavo ad oltre mezzo secondo dal sesto tempo di Hadjar. A quattro minuti dalla fine delle libere, la Ferrari dell’inglese si ferma in pista per un problema meccanico alla power unit: un finale emblematico per l’ennesimo passo indietro per le Ferrari.

Fp1, Kimi vola, tensione in Ferrari

Il venerdì sul circuito di Losail aveva preso il via nel pomeriggio italiano, con la prima sessione di libere del penultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Il primo verdetto è quello atteso da molti tifosi italiani: Kimi Antonelli ha ancora fame. Il neo campione del mondo ha fatto segnare il miglior tempo con le medie, battendo nettamente anche i piloti che avevano montato le soft. Il talento bolognese ha rifilato mezzo secondo al compagno di scuderia George Russell, che aveva usato le Pirelli con mescola morbida. L’inglese della Mercedes non è stato l’unico ad avere problemi con le soft: se Hadjar ha fatto registrare il terzo tempo, Max Verstappen è stato superato da entrambe le McLaren.

Situazione ancora peggiore in casa Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton attardati di dodici e tredici decimi rispetto al miglior tempo dell’italiano. Col calare della notte, il monegasco era stato tra i primi a far segnare un buon tempo ma Antonelli aveva subito dopo girato un secondo più veloce, abbassando progressivamente il tempo. Mentre Verstappen si è lamentato del troppo sottosterzo, chiedendo a gran voce di aumentare il carico dell’ala anteriore, Hamilton ha riportato che le gomme si degradano più in fretta del previsto. Significativo il fatto che la differenza tra medie e soft sia di una manciata di centesimi di secondo: Antonelli è andato addirittura più veloce con la mescola più dura.