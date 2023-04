"C...! C'è un gatto in pista". Panico nel box Ferrari: cos'è successo

Un gatto attraversa la pista durante la Sprin Race di Formula 1 di ieri, sabato 29 aprile: a segnalare ai box della Ferrari l'inconsueto imprevisto è Charles Leclerc, ma un'interpretazione errata della comunicazione effettuata dal pilota monegasco scatena il panico tra ingegneri di pista e meccanici.

Cosa è accaduto

L'ansia tra gli uomini della Rossa doveva essere talmente forte, visti i problemi tecnici riscontrati nelle prime gare della stagione in corso, che è bastato confondere la parola "cat" ("gatto" in inglese) con "cut" ("taglio") per creare scompiglio nel box.

L'episodio si è verificato tra la curva 1 e la curva 2 del tracciato cittadino di Baku, che dal 2017 ospita il Gran premio dell'Azerbaigian, in un momento delicato della Sprint Race, durante il quale le auto si trovavano accodate alle spalle della Safety car. Il felino ha attraversato la pista proprio davanti alla vettura di sicurezza, costretta a inchiodare per non investirlo.

"Fuck, there was a cat" . "Cazzo, c'era un gatto" . A comunicarlo è il pilota monegasco al proprio box durante un team radio poco dopo che la Safety car dinanzi a lui era stata costretta a compiere una manovra di emergenza per evitare l'animale. Peccato che la pronuncia di "gatto" ("cat") e quella di "taglio" ("cut") sia molto simile, e che la prima impressione giunta agli ingegneri sia stata quella dell'ennesima segnalazione di un taglio di potenza al motore.

Panico a bordo pista ma anche a casa, tra i numerosi ferraristi che assistevano alla prima gara in cui la Rossa è parsa essere un po' più competitiva: anche in sovraimpressione, infatti, è comparsa la trascrizione del team radio con l'errata interpretazione del vocabolo, quindi tutti hanno temuto l'arrivo di un ennesimo problema tecnico. Per fortuna l'allarme è riantrato, e Leclerc ha tagliato il traguardo al secondo posto alle spalle del vincitore Sergio Perez e davanti alla RedBull del campione del mondo Max Verstappen.