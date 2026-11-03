Da Schumi-Rossa a Kimi-Mercedes e l’inno d’Italia che li unisce

Ci voleva un ragazzo italiano per ringiovanire e rendere simpatica la Mercedes. Così come c’era voluto un ragazzo tedesco a rendere immensa la Ferrari. Più che corsi e ricorsi storici, questi sono incroci più o meno pericolosi che si trascinano dietro la stessa colonna sonora: l’inno di Mameli, sostituito a Città del Messico dal “Nessun dorma” che ha accompagnato le lacrime di Antonelli sul podio con il tricolore sulle spalle. Kimi ha fatto bene all’Italia, alla Mercedes, alla F1 e in fin dei conti anche alla Ferrari che è stata (parzialmente) salvata dalla festa per il suo titolo.

Prendete un ragazzo di vent’anni, mettetelo in un ambiente vincente, ma un po’ grigio e non solo perché quel colore è un marchio di fabbrica. La Mercedes è sempre stata sinonimo di eleganza e precisione. Kimi le ha regalato un po’ di leggerezza, ha disegnato un sorriso su facce che parevano sempre imbronciate. Con la filosofia della pistola ad acqua, ha insegnato agli ingegneri e ai meccanici a scherzare e pure ad abbracciarsi come su una spiaggia italiana. Abituati ad avere a che fare con sir Lewis Hamilton, all’inizio erano un po’ sorpresi. Ma poi si sono sciolti. Per molti di loro Kimi poteva essere un figlio, per altri un fratello minore. Soprattutto una persona con cui scherzare per alleggerire la tensione, ma con la quale lavorare sodo. Kimi scherza, ma è anche un maniaco dei dettagli e uno che non si spaventa davanti al lavoro. Ha cominciato chiedendo agli ingegneri di aiutarlo a fare i compiti di matematica, adesso li innaffia di champagne.

Sta rendendo simpatica una squadra che simpatica non era. Come possono esserlo degli inglesi che si credono tedeschi? Adesso amiamo addirittura Toto Wolff, uno che ci aveva già rubato il mito di Lauda.

Proprio Toto ha raccontato il discorso con cui ha motivato Kimi prima della gara: «Lapo Elkann una volta mi disse, parlando di suo nonno, che era riuscito a rimanere una figura importante e rilevante per tutta la vita. E penso che sia una cosa bellissima da dire». Così a Kimi ha detto: «Insieme dobbiamo fare in modo che tu rimanga un protagonista per tutta la vita». Ispirarsi ad Agnelli per battere la Ferrari. Forti questi inglesi. O sono tedeschi? O forse austriaci?

Comunque il merito è di quel bolognese lì.