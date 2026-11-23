In gergo ciclistico si dice «tirare la volata». È quello che gli appassionati di motori provano a fare, ormai da anni e invano, nel rapporto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Un ultimo sforzo, una spinta decisiva per accompagnare due campioni verso un traguardo che sembra non arrivare mai: la pace. La storia è nota, quasi fosse il copione di un romanzo sportivo.

Nel 2013 Marquez sbarca in MotoGP e trova in Rossi un punto di riferimento. Valentino, stregato dal talento cristallino del ragazzo di Cervera, lo prende sotto la propria ala protettiva, lo invita al Ranch. Si ride, si scherza, ci si sfida con il sorriso. Il giovane spagnolo, nel frattempo, brucia le tappe e conquista i Mondiali del 2013 e del 2014. Tutto sembra apparecchiato per una rivalità destinata a entrare nella storia, ma senza necessariamente lasciare macerie. Poi arriva il 2015. E cambia tutto.

È l’anno del punto di non ritorno, quello che trasforma un rapporto di stima in una delle rivalità più feroci della storia del motociclismo. Per Marquez quel Mondiale è ormai un capitolo lontano, mentre per il Dottore rappresenta ancora una ferita aperta. Soprattutto perché il tanto inseguito decimo titolo iridato era lì, a un passo, prima di sfumare tra le polemiche e le tensioni di quella stagione.Rossi, ospite di «Che tempo che fa» per presentare la sua autobiografia, è tornato ancora una volta su quei giorni, dimostrando quanto il ricordo sia tutt’altro che sbiadito: «Le mie sensazioni sono sempre quelle. Tutto uguale alla sera di Valencia (l’ultimo GP del campionato). Lo sport è così, fa più male quello che perdi che quello che vinci. Ognuno ha il suo limite. Qualcuno ce l’ha più basso, qualcuno più alto. Purtroppo la storia del 2015 è assurda e mi fa ancora più arrabbiare, perché Marquez non lottava per il campionato, lottavamo solo io e Lorenzo. Lottava solo per farmi perdere e ce l’ha fatta. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. Sono passati più di dieci anni, ma non passa».

Parole che raccontano un rancore rimasto intatto, nonostante il tempo e le tante pagine meravigliose che Valentino ha scritto dentro e fuori dalla pista. Mentre una delle più grandi leggende dello sport italiano continua a fare i conti con quel maledetto 2015, il suo antico rivale ha appena aggiunto un altro capitolo alla propria storia. Marquez è tornato campione del mondo, conquistando il decimo titolo della sua carriera al termine di una rimonta leggendaria, costruita anche dopo il grave incidente e l’operazione di Le Mans. Un’impresa figlia di intelligenza, determinazione e cinismo: qualità che appartengono soltanto ai grandissimi, proprio come Rossi.

A premiarlo è stato il monumento del motociclismo, Giacomo Agostini, che non ha nascosto il desiderio di vedere finalmente archiviata la contesa tra i due fuoriclasse come dichiarato al nostro quotidiano nel giorno del trionfo di Marc. «Dovrebbero essere intelligenti, darsi la mano e chiudere questa polemica, perché di scorrettezze ne abbiamo fatte tutti, da Agostini a Hailwood e Read, da Rossi a Marquez», aveva dichiarato al nostro quotidiano.

Oggi Marquez è tornato a parlare del suo trionfo davanti ai media. Inevitabile, però, che tra le domande arrivasse anche quella su Valentino Rossi. E, ancora una volta, Marc ha scelto la strada della diplomazia, senza rinunciare a ribadire la propria ammirazione per il campione italiano. Lo spagnolo della Ducati ha ricevuto tanti complimenti per il titolo, anche quelli di Rossi? «Doveva uscire il nome, sennò non sarebbe stata una conferenza stampa normale. Non ho ricevuto le sue congratulazioni e nemmeno me le aspettavo. Fa comunque parte delle persone che mi hanno dato ispirazione. Lui mi ha dato molto, è stato una fonte di ispirazione per tutti quelli che stavano emergendo. Vado d’accordo con i miei rivali, ma con lui no, abbiamo avuto più screzi: forse perché siamo entrambi del segno dell’Acquario, lui del 16 febbraio e io del 17. Bisogna però essere realisti. Ha fatto molto per il motociclismo, lo rispetto moltissimo, ha vinto moltissimo. Lo dico come ho già fatto in precedenza».

Non è la prima volta che Marquez spende parole di stima nei confronti di Rossi. Già a Misano, quando gli era stato chiesto se avrebbe letto la biografia del suo storico rivale, aveva risposto con una porta lasciata socchiusa: «Magari la leggerò quando mi ritirerò e cercherò di imparare qualcosa, perché alla fine è sempre bene imparare dalle leggende di ogni sport. Ho letto alcuni libri, alcune biografie, quindi perché no? Si impara sempre dai migliori atleti e dalle leggende». Parole che, almeno sulla carta, potrebbero rappresentare un piccolo ponte tra due mondi che continuano a guardarsi da lontano. Ma la storia insegna che non sempre le rivalità più accese trovano una conclusione. Per anni si è pensato che anche il rapporto tra Rossi e Casey Stoner fosse ormai irrecuperabile, segnato dalle tensioni e dagli scontri vissuti. Poi, nel novembre 2024, quasi all’improvviso, sui profili social del numero 46 sono comparse alcune fotografie dei due insieme al Ranch. Niente proclami, nessuna dichiarazione solenne: soltanto due vecchi rivali che sembravano ritrovarsi come amici che non si vedevano da tempo. Immagini capaci di regalare una gioia inattesa a tanti appassionati.

Ed è proprio questo che continua ad alimentare la speranza dei tifosi: un giorno aprire i social e trovare una fotografia di Valentino e Marc, finalmente uno accanto all’altro, mentre si stringono la mano. Sarebbe il finale perfetto per una storia che ha regalato emozioni, polemiche e pagine indimenticabili al motociclismo, quel motociclismo che tanto spera in un clima di distensione tra i due.

Ma, almeno per ora, i protagonisti sembrano viaggiare su binari differenti. La posizione di Rossi è rimasta quella di sempre, mentre Marquez sembra aver trovato un equilibrio con il proprio passato, senza sentire il bisogno di riaprire vecchie ferite. Due rette parallele, insomma: destinate a procedere nella stessa direzione, ma senza incontrarsi mai. A meno che, un giorno, qualcuno non decida finalmente di cambiare traiettoria.