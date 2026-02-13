F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in Bahrain

La prima delle due settimane di test collettivi in vista dell’inizio della nuova stagione della Formula 1 si chiude con tante conferme e qualche sorpresa. Lewis Hamilton, che ha girato in entrambe le sessioni, fa registrare tempi molto interessanti pur chiudendo la giornata con un problema tecnico. Il primo guaio per la Ferrari tra Barcellona e Bahrain arriva, però, dopo ben 138 giri in pista. La Mercedes si conferma come la scuderia da battere al momento: se nella mattina è George Russell a far segnare il miglior tempo, nel pomeriggio Andrea Kimi Antonelli fa ancora meglio ed è il più veloce di questa tre giorni.

Si nasconde, invece, la McLaren, con Oscar Piastri che non cerca mai la prestazione pura ma si concentra sulle simulazioni di gara, inanellando una quantità impressionante di giri. Max Verstappen gira solo la mattina, senza grossi acuti: si confermano i problemi sia per l’Audi che per l’Aston Martin, apparse chiaramente in ritardo rispetto alle rivali. Si tornerà in pista sul circuito di Sakhir da mercoledì per gli ultimi test ufficiali Fia prima dell’inizio della stagione di F1 in Australia il prossimo 8 marzo.

Russell vola, Hamilton c’è

L’ultima giornata della prima delle due tre giorni di test ufficiali Fia sul circuito di Sakhir parte con il paddock scosso dalle parole di Max Verstappen, che giovedì aveva criticato pesantemente le nuove monoposto, definendo la F1 come una “Formula E sotto steroidi”. Norris, che oggi non scenderà in pista, risponde in maniera stizzita, dicendo che l’olandese “può sempre ritirarsi” se non apprezza le nuove vetture. Il quattro volte campione del mondo è tra i primi a scendere in pista in Bahrain ma ci mette un po’ ad ingranare: competitivi già da subito, invece, sia George Russell che il ferrarista Lewis Hamilton. L’inglese sarà in pista sia la mattina che il pomeriggio come Oscar Piastri mentre Mercedes e Red Bull vedranno entrambi i piloti girare. La prima ora di test è segnata dalla bandiera rossa e dalla pausa dovuta ad un problema alla Cadillac di Valtteri Bottas mentre Hamilton continua ad abbassare il tempo sul giro.

La McLaren di Piastri gira su tempi lontani da quelli del trio di testa mentre Russell va forte ed inanella un numero impressionante di giri. L'1:33.918 dell’inglese della Mercedes è il miglior tempo di questa tre giorni mentre Hamilton si lancia nelle simulazioni di gara come Max Verstappen. Si arriva alla pausa pranzo con 78 giri per Russell e un’altra sessione di prove pulita per la Ferrari, che si conferma tra le monoposto più affidabili del parco. Buono il secondo tempo di Lewis Hamilton che, al contrario degli altri piloti di punta, tornerà in pista anche nella sessione pomeridiana: importante che, nonostante la temperatura quasi estiva, l’inglese sia riuscito a tenere sotto controllo la sua SF-26, apparsa un po’ più nervosa rispetto alle altre sessioni.

Kimi va forte, problema per Hamilton

Se Hamilton rientra ai box dopo qualche giro passato a testare nuove soluzioni, si confermano i grossi problemi riscontrati sia dall’Audi che dall’Aston Martin, apparse decisamente in ritardo rispetto alle squadre top sia a Barcellona che qui in Bahrain. Russell ammette ai microfoni di Sky che, al momento, la power unit più performante è quella della Red Bull. La Mercedes non è nuova ad atteggiamenti del genere ma è sicuro che non molti si aspettavano di vedere il nuovo motore realizzato autonomamente dalla scuderia anglo-austriaca girare subito così forte. Leclerc si dice soddisfatto: “Non abbiamo avuto problemi, abbiamo fatto tutto il programma che ci serviva. Ed è positivo perché con tante regole nuove poi è difficile recuperare. Sulla performance non si può dire, ma sono soddisfatto dell'atteggiamento e del lavoro fatto”.

A due ore dalla fine della prima settimana di test, Antonelli può finalmente scendere in pista: dopo i problemi di giovedì, il bolognese deve recuperare parecchio terreno rispetto a Russell. Rassicurante il fatto che Kimi faccia segnare il tempo migliore di giornata con 1:33.669 mentre sia Hamilton che Piastri sono impegnati nelle long run. Impressionante la regolarità dei tempi dell’australiano, che ha già superato i 130 giri ad un’ora dalla fine della giornata di test. L’ultima ora prima del weekend lungo che separa dall’ultima sessione di test collettivi prima del debutto in Australia della nuova stagione procede senza grossi acuti, a conferma del fatto che quasi tutte le scuderie hanno raccolto i dati che si aspettavano da questa prima tre giorni.

Importante che la Ferrari abbia puntato con Hamilton sulle simulazioni di gara con le mescole più dure portate in Bahrain dalla Pirelli, girando su tempi vicini a quelli della McLaren. Dopo 54 giri nella sua simulazione gara, la SF-26 di Lewis Hamilton ha un problema tecnico e si ferma in pista, causando la bandiera rossa.