Nonostante il grande vantaggio, il titolo della MotoGp rimane ancora in gioco. Il campione della Ducati Marc Marquez arriva a due giri dall’ottavo titolo della categoria regina ma rovina tutto con una scivolata. Ad approfittarne al meglio è Marco Bezzecchi, che vince in maniera convincente la gara corta dopo essere partito dalla pole position.

Meno brillante Jorge Martin, che, ancora dolorante per l’infortunio al braccio destro, chiude solo in sesta posizione. Entrambi i piloti dell’Aprilia, che si è oggi laureata campione del mondo costruttori, sarebbero teoricamente ancora in grado di vincere il titolo piloti ma Marquez dovrebbe ancora sbagliare tutto nella gara lunga di domenica.

Sprint, Marquez spreca il match point

La sprint race sul tracciato portoghese di Portimao che potrebbe valere a Marc Marquez il titolo di campione del mondo sorprende ancora prima che i semafori si spengano. Visto il maltempo in arrivo, la direzione decide di anticipare il via di mezz’ora, cosa che non fa che aumentare ulteriormente la tensione in griglia. Marquez parte in prima fila e sembra determinato a chiudere subito i conti ed eguagliare il record di titoli nella massima cilindrata del mito Agostini. A partire meglio di tutti è Bezzecchi, che tira fuori le unghie e si difende dall’attacco di Fernandez, che mette la ruota anteriore davanti a quella della Ducati dello spagnolo. Jorge Martin, chiaramente non al meglio visto l’infortunio al braccio, si difende ma non riesce a risalire dalla sesta posizione. Alla fine del primo giro Fernandez rimane attaccato agli scarichi di Bezzecchi mentre Di Giannantonio si avvicina alla Ducati di Marquez e Martin è costretto a lottare con Acosta per difendere la sesta posizione.

Marquez non rischia e si accontenta di tenere dietro il fratello Alex visto che, se la gara finisse ora, potrebbe laurearsi campione del mondo per la decima volta in carriera. Il duo delle Aprilia ne approfitta per guadagnare un paio di secondi ed in qualche giro Bezzecchi riesce ad aprire un po’ di luce nei confronti del pilota della Trackhouse. A metà gara, sembra chiaro che Martin non sia in grado di tenere il ritmo dei rivali, rischiando di perdere la posizione nei confronti di un arrembante Di Giannantonio. Proprio quando il box della Ducati ufficiale si preparava a festeggiare, ecco la caduta che non ti aspetti: Marquez scivola a due giri dalla bandiera a scacchi, gettando al vento un titolo già vinto. Alla fine vittoria convincente di Bezzecchi, con Fernandez ed Alex Marquez a completare il podio. Martin si riprende nel finale e chiude quinto, tenendo vive le sue speranze per il titolo.

Qualifiche, Bezzecchi pole, Marquez c’è

Il sabato di Portimao si era aperto in mattinata con le ultime libere e le qualifiche valide per il Gran Premio del Portogallo. A scompaginare le carte arriva la pioggia, che favorisce lo specialista Alex Marquez, primo nella Fp2 davanti al fratello Marc e a Pedro Acosta. Appena inizia la Q1, però, la pioggia è finita e la pista si sta asciugando: ne approfittano prima di tutti Miller ed Ogura ma la brutta caduta di Diogo Moreira e la conseguente bandiera rossa favoriscono proprio il brasiliano e Lecuona. Il pilota della Honda non ha riportato conseguenze dal terrificante volo ed è in grado di prendere il via nella Q2.

A partire meglio di tutti è Marc Marquez, che fa segnare due giri veloci con la pista quasi asciutta. Bezzecchi, però, vuole vendere cara la pelle e risponde con un ottimo 1:37.201, nuovo record della pista portoghese che gli consente di mettersi dietro Marquez e Di Giannantonio. L’exploit del romagnolo vale l’ennesima pole position per l’Aprilia ma è forse l’unica buona notizia per la casa di Noale. Se Raul Fernandez partirà dalla seconda fila, Jorge Martin appare visibilmente dolorante e non riesce ad andare oltre al settimo posto.