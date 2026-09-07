“Ha urlato al mondo che non è qui per caso”

«Ma cosa abbiamo fatto!». Papà Marco Antonelli stringe al petto il figlio in piedi sul muretto. Intorno a loro la calca.

Mamma Veronica li guarda da lontano.

Si aspettava la vittoria qui?

«Assolutamente no. Partendo 19esimo, avrei firmato per un 6° posto. Quando l’ho visto 5° mi son detta: basta così. Invece...».

È riuscita a vederla?

«Io seguo i tempi sul giro, come sempre, per cui ero nel motorhome».

La vittoria più bella?

«La prima. Nel pianto di Kimi in Cina ho letto una liberazione. Il ’25 è stato un anno difficile, qualche errore e tante critiche»

I trionfi a cui è più legata?

«Monaco e ora Monza. Kimi ha urlato al mondo che non era lì per caso».

La sorprende che sia amato da tutti, anche dagli avversari?

«Non mi stupisce perché è sempre stato così. È empatico, aiuta, si fa ben volere».

Ha 20 anni, ma è un uomo.

«È ancora un ragazzo, ma mentalmente è molto forte, forgiato dalle difficoltà».

Le doglie al cinema a vedere Cars, si vede che era un predestinato.

«E Cars è stato il suo film preferito».