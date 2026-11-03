Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:04
In evidenzaAggiornato alle ore 08:04
Motori

Kimi Antonelli, la mamma e l’elogio della paghetta

I genitori stabiliscono quanto può spendere. L’importanza d’avere chi ti ricorda chi sei quando il mondo ti esalta

Valeria Braghieri
Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il successo cambia tutto, tranne il posto che occupi a tavola. Poco importa che domenica, a Città del Messico, Kimi Antonelli abbia vinto il suo primo titolo mondiale di Formula 1 a soli vent’anni, consegnandosi alla storia. Sua mamma Veronica, tra lacrime di orgoglio e abbracci tremanti ha confessato di elargirgli ancora la «paghetta». Una forma di resistenza alla celebrazione del pilota-fenomeno. Un modo per dirgli «sei sempre il mio “topo”» come lo chiama lei. La normalità trattenuta dentro una vita che di normale, ormai, ha ben poco. La «paghetta» concessa a Kimi è l’unico foraggiamento al mondo che, anziché permettere il volo, tiene saldamente ancorati a terra. Lui percepisce uno stipendio base da esordiente con la Mercedes di circa 2-4 milioni di euro, che sale a circa 12 milioni di dollari-euro complessivi grazie ai bonus legati alle vittorie e alla fresca conquista del titolo mondiale di Formula 1 (e sia ben chiaro, «i suoi soldi rimangono suoi», ma coscienziosamente accantonati come ha avuto modo di spiegare la famiglia). Per il resto, sua mamma sta lì a ricordargli che il talento non va confuso con l’arrivo. E avere una madre che continua a considerarlo «solo» suo figlio è il vero privilegio. C’è qualcosa di intelligente e profondamente sano in questa normalità, come nell’ostinazione, da parte di Veronica, di ribadire a Kimi «da dove veniamo, perché lui lo sa». È fondamentale avere qualcuno che ti ricordi chi sei quando il mondo comincia a dirti quanto vali. E il bello delle madri è che non aggiornano mai la valutazione dei figli in base al loro curriculum. Continuano a vederli senza effetti speciali. E non hanno certo fretta di dichiarare al mondo che sono diventati «grandi», qualunque sfumatura assuma il termine.

La Mercedes ha affidato a Kimi un monoposto, a casa gli affidano ancora un budget mensile. Il mondo ai suoi piedi e la carta di credito con i limiti... La notizia più bella dopo il primo posto sul podio.

F1Andrea Kimi Antonelli
Commenti