Kimi Antonelli, la mamma e l’elogio della paghetta

Il successo cambia tutto, tranne il posto che occupi a tavola. Poco importa che domenica, a Città del Messico, Kimi Antonelli abbia vinto il suo primo titolo mondiale di Formula 1 a soli vent’anni, consegnandosi alla storia. Sua mamma Veronica, tra lacrime di orgoglio e abbracci tremanti ha confessato di elargirgli ancora la «paghetta». Una forma di resistenza alla celebrazione del pilota-fenomeno. Un modo per dirgli «sei sempre il mio “topo”» come lo chiama lei. La normalità trattenuta dentro una vita che di normale, ormai, ha ben poco. La «paghetta» concessa a Kimi è l’unico foraggiamento al mondo che, anziché permettere il volo, tiene saldamente ancorati a terra. Lui percepisce uno stipendio base da esordiente con la Mercedes di circa 2-4 milioni di euro, che sale a circa 12 milioni di dollari-euro complessivi grazie ai bonus legati alle vittorie e alla fresca conquista del titolo mondiale di Formula 1 (e sia ben chiaro, «i suoi soldi rimangono suoi», ma coscienziosamente accantonati come ha avuto modo di spiegare la famiglia). Per il resto, sua mamma sta lì a ricordargli che il talento non va confuso con l’arrivo. E avere una madre che continua a considerarlo «solo» suo figlio è il vero privilegio. C’è qualcosa di intelligente e profondamente sano in questa normalità, come nell’ostinazione, da parte di Veronica, di ribadire a Kimi «da dove veniamo, perché lui lo sa». È fondamentale avere qualcuno che ti ricordi chi sei quando il mondo comincia a dirti quanto vali. E il bello delle madri è che non aggiornano mai la valutazione dei figli in base al loro curriculum. Continuano a vederli senza effetti speciali. E non hanno certo fretta di dichiarare al mondo che sono diventati «grandi», qualunque sfumatura assuma il termine.

La Mercedes ha affidato a Kimi un monoposto, a casa gli affidano ancora un budget mensile. Il mondo ai suoi piedi e la carta di credito con i limiti... La notizia più bella dopo il primo posto sul podio.