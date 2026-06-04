Leclerc rinnova, la Ferrari è (quasi) una fede. È cresciuto in rosso, ora non aveva alternative

Ok, la scelta è quella giusta. Per la Ferrari certamente, per Charles probabilmente, anche perché non esistevano squadre libere che potessero garantirgli di lottare per il Mondiale. L'anno prossimo Charles Leclerc supererà il record di Michael Schumacher e diventerà il pilota con più Gran premi disputati alla guida di una Ferrari. Il suo ultimo contratto lo proietta ancora di più in una storia che frequenta da quando è diventato il più giovane vincitore del Cavallino. Per questo, nel commento che accompagna il rinnovo del contratto con Maranello, Charles dice che per lui la Ferrari è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Ha cominciato da bambino, quando è entrato nell'Academy ferrarista, adesso è un uomo sposato che nel 2027 compirà 30 anni. Una vita in Rosso. Un sogno a cui manca il lieto fine: la possibilità di lottare per il titolo Mondiale. La Ferrari gli ha dato fiducia, notorietà, ricchezza e anche tanti momenti indimenticabili (non solo le 8 vittorie), ma ancora gli deve dare un'auto vincente. Quella che hanno avuto Norris lo scorso anno e Kimi e Russell in questa stagione. Lui recita l'ennesima professione di fede: credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Il comunicato non specifica la durata del contratto, ma tutto lascia credere che anche questo sia un biennale. I suoi 155 gran premi da ferrarista sono destinati a crescere. Schumi lo aspetta a 180, ma direbbero i cattivi anche con 5 Mondiali e 72 vittorie. Per non deprimersi è meglio che Charles non faccia calcoli. Lui, in fin dei conti, non ha grandi colpe. Ha commesso qualche errore, ma non ha mai avuto veramente un'auto da campionato. Il problema è che alternative non ne aveva e ha giustamente lasciato scadere l'opzione siglata con la Aston Martin.

Charles avrà di fianco ancora Hamilton che ha un contratto anche per il 2027 e ha già detto di voler correre altri 5 anni. Intanto sta arrivando Monte Carlo dove la Ferrari dovrebbe tornare in lotta per la vittoria. Sarebbe un bel modo di festeggiare il rinnovo.