Lewis-Charles. E in Ferrari “non c’è più rispetto...”

«Avevamo il potenziale per conquistare facilmente il 1° e 2° posto, ma quanto accaduto nelle prime due curve ha mandato tutto all’aria. A quel punto abbiamo regalato la gara a Max».

La lettura di Lewis Hamilton è implacabile e decisamente realistica. La manovra di Leclerc, con quel suo attacco furibondo che ha costretto anche Lewis all’errore, ha regalato la vittoria a Max. Ha dovuto ammetterlo anche Vasseur: «Dopo quanto successo, mi aspetto che tutti mostrino maggiore rispetto per il marchio, la squadra, i nostri partner e, soprattutto, per le duemila persone che lavorano per noi a casa e mettono un impegno incredibile in quello che fanno, lavorando giorno e notte in fabbrica per migliorare la macchina e portare aggiornamenti in pista. Per questo motivo, perdere una vittoria in questo modo è davvero difficile da accettare».

Volano gli stracci. Era nell’aria. Se non si gestisce la tensione crescente, è inevitabile che prima o poi tutto deflagri. Vasseur avrebbe dovuto essere duro prima, non dopo.

Charles aveva fallito la sua occasione in qualifica, restando dietro a Hamilton, a quel punto avrebbe dovuto giocare di squadra. Questo avrebbe dovuto chiedere Vasseur, soprattutto dopo che sabato Charles aveva dichiarato pubblicamente: «La gara si giocherà alla prima curva». Aveva lasciato capire le sue intenzioni. «Charles ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età - ha aggiunto Hamilton - Penso sia una questione di mentalità. È come dire: “O vinco io oppure non vince nessuno”. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta».

Non sarà semplice riportare la pace tra i due litiganti. Hamilton ha usato parole dure che non si prestano a equivoci. La storia di Charles racconta di altre tensioni in famiglia con Vettel e Sainz. Con Seb finì addirittura a ruotate proprio in Brasile. La Ferrari ha puntato tanto su di lui, ma non lo ha protetto né aiutato a crescere. Aveva in mano un diamante grezzo e non è riuscita a renderlo puro.

Esattamente il contrario di quanto ha fatto la Mercedes con Kimi. Dal Gp del Messico è arrivata anche questa lezione.