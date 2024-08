Motogp, Bastianini vince a Silverstone davanti a Martin e Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Enea Bastianini, su Ducati factory, vince il gran premio di Gran Bretagna a Silverstone davanti al Jorge Martin e al compagno di squadra Francesco Bagnaia e fa così il bis dopo la sprint race di ieri. Il 26enne di Rimini ha così vinto ancora una volta nel giro di due giorni davanti al pilota spagnolo che vola però in testa alla classifica piloti con 3 punti di vantaggio su "Pecco" che ha dilapidato il suo vantaggio tra ieri e oggi perdendo ben 13 punti ad appannaggio del pilota spagnolo della Ducati Prima Pramac. Prima vittoria per Bastianini a Silverstone e sesta in totale per il 26enne di Rimini. La gara di oggi è stata intensa ed equilibrata con Bagnaia che era partito alla grande prendendosi subito la prima posizione in partenza, alla curva 1, guidando in scioltezza fino a metà gara, al giro 10.

Il campione del mondo in carica, però, è stato poi superato al giro 11 da Martin e al giro 14 dal compagno di squadra Bastianini che è poi partito alla rincorsa della prima posizione infilando lo stesso spagnolo al penultimo giro vincendo così una gara fondamentale anche per il compagno di scuderia Bagnaia che è ora secondo in classifica piloti ma con soli 3 punti da recuperare. Primo Martin con 241 punti, secondo Bagnaia con 238, terzo Bastianini con 192 punti. A pesare per Pecco gli zero punti conquistati nella spint race di ieri, complice la sua quarta caduta stagionale, con Martin che ha invece incassato 9 punti. Quarto posto per Marc Marquez, autore di una buona gara, quinto un ottimo Di Giannantonio, sesto Aleix Espargaro, settimo Alex Marquez,

Le parole dei protagonisti

Al termine della gara di Silverstone, Francesco Bagnaia si è detto felice nonostante il sorpasso subito in classifica da Martin: "Stavo cercando di gestire bene la ruota posteriore ma poi mi è calata l'anteriore poi quando sono stato superato da Martin ho provato a recuperare ma perso ancora l'anteriore e visto com'è andata ieri con la caduta ho pensato fosse meglio non cadere e arrivare al traguardo" , le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Grande felicità invece per il secondo classificato Jorge Martin che si è preso pure la prima posizione mondiale ai danni di Bagnaia: "Senza dubbio devo dire grazie al mio team, oggi è stato bello concludere sul podio perché Enea era molto forte. Ho gestito su Pecco e quando ho visto che c'era spazio ed era il momento giusto per superare l'ho fatto. Quando ho visto che Enea mi stava riprendendo ho tentato di tenerlo dietro ma oggi lui era molto più forte, ma ho ripreso la leadership del campionato e sono contento per questo, ora pensiamo al gp di Austria".