Si erano tanto amati fino a che giocavano in due campionati diversi. Quando le loro squadre hanno cominciato a lottare per la pole e la vittoria sono passati alle frecciatine facendo volare qualche parola oltre il normale. Fred Vasseur e Toto Wolff (foto) ora si stuzzicano, si provocano, si sfottono. Capita sempre così solo Max e Kimi sono rimasti amici anche adesso che si trovano a lottare per lo stesso obiettivo. Si sono attaccati sul budget cup con Fred che in conferenza ha risposto a Toto: «Quando sviluppiamo noi, stiamo barando», ha detto senza riuscire a fare la faccia feroce neppure questa volta. A lui piace attaccare con il sorriso. Pensate a cosa avrebbero fatto Todt o Fiorio, ma lui è fatto così. Ognuno ha il suo carattere.«Siamo amici da tantissimo tempo, ma adesso la Ferrari è troppo competitiva perché possiamo continuare esserlo. La Ferrari ha davvero fatto dei passi avanti enormi», ha replicato Toto. Potrebbero farci divertire anche loro in fin dei conti.
"Noi amici solo se la Rossa non va"
E ora volano stracci fra Wolff e Vasseur
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