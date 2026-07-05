"Noi amici solo se la Rossa non va"

Si erano tanto amati fino a che giocavano in due campionati diversi. Quando le loro squadre hanno cominciato a lottare per la pole e la vittoria sono passati alle frecciatine facendo volare qualche parola oltre il normale. Fred Vasseur e Toto Wolff (foto) ora si stuzzicano, si provocano, si sfottono. Capita sempre così solo Max e Kimi sono rimasti amici anche adesso che si trovano a lottare per lo stesso obiettivo. Si sono attaccati sul budget cup con Fred che in conferenza ha risposto a Toto: «Quando sviluppiamo noi, stiamo barando», ha detto senza riuscire a fare la faccia feroce neppure questa volta. A lui piace attaccare con il sorriso. Pensate a cosa avrebbero fatto Todt o Fiorio, ma lui è fatto così. Ognuno ha il suo carattere.

«Siamo amici da tantissimo tempo, ma adesso la Ferrari è troppo competitiva perché possiamo continuare esserlo. La Ferrari ha davvero fatto dei passi avanti enormi», ha replicato Toto. Potrebbero farci divertire anche loro in fin dei conti.