Paura al Gp di Monza, Leclerc si schianta contro un muro a 200km all’ora: cosa è successo

È durato pochissimo il GP d’Italia di Charles Leclerc. Sul circuito di Monza, la gara del pilota monegasco della Ferrari, partito dalla terza posizione dietro Gasly e Russell, inizia subito male. Alla prima variante fa scintille con Lewis Hamilton, i due erano rispettivamente in terza e quarta posizione. Il pilota inglese ha cercato di sorpassarlo all’esterno in curva 1, ma Leclerc lo ha “accompagnato ” all’esterno, con Hamilton costretto ad alzare in piedi e scivolare così in decima posizione. Subito dopo il pilota britannico si è lamentato via radio con il box con una frase molto eloquente: “Charles mi ha spinto fuori“.

Poi due giri dopo il monegasco si è andato a schiantare in accelerazione contro le barriere della Parabolica. Al centro della curva ha preso l’esterno, perdendo così il posteriore e finendo così a muro ad altissima velocità. In quel momento si trovava in quarta posizione superato da Max Verstappen all’ingresso dell’Ascari ed era in lotta con la McLaren di Oscar Piastri alle sue spalle. Nessuna conseguenza per Leclerc, uscito dall’abitacolo da solo. L’incidente ha costretto all’esposizione della bandiera rossa con lo stop della gara per consentire ai commissari di mettere in sicurezza la zona prima di far riprendere la gara.

A quel punto in preda alla disperazione Leclerc è rimasto a lungo seduto a bordo pista, dolorante, prima di rientrare ai piedi ai box. Il ferrarista è stato accompagnato al centro medico come da prassi. Dopo l’impatto ha lamentato qualche problema al collo, anche perché l’impatto contro le barriere è stato forte. Una conclusione amarissima del weekend per Leclerc, iniziato con ben altre premesse. Queste le sue dichiarazioni, lasciato il centro medico: “Tutto ok, ho ancora un po’ di sensazioni ma è tutto ok. Solo all’inizio ho avuto problemi con l’occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante”. Quanto all’incidente, “sono andato sull’acceleratore ed ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l’ho persa. Comunque devo rivedere le immagini”.