Paura Leclerc e delusione: Ferrari, che incubo

C’è delusione in Ferrari. Il weekend di Monza non è andato secondo le aspettative. A pesare, oltre ai risultati — Leclerc fuori gara, Hamilton sesto — è stata anche la cornice del Gran Premio di casa, in cui il Cavallino celebrava la legacy di Michael Schumacher. Il Team Principal Vasseur non si nasconde: «Sin dalla vigilia abbiamo cercato di minimizzare ma sappiamo il valore che Monza ricopre per la squadra e i tifosi. Sapevamo di avere un grosso deficit nella velocità di punta. È andata peggio di quanto ci aspettassimo».

A complicare le cose ci hanno pensato i piloti, con una bagarre destinata a far discutere anche internamente. «Preferisco non commentare e parlare prima con loro».

L’errore di Charles, finito in ghiaia al secondo giro, ha avuto conseguenze pesanti. «Devo guardare avanti e riscattarmi a Madrid». Sulla bagarre con Hamilton al primo giro, Leclerc ha commentato: «Già a Zandvoort ci sono state troppe discussioni. È vero che siamo andati troppo oltre qui. Ho cercato di prendere la curva più stretta possibile. Ma non è stato sufficiente. Deluso anche Lewis, partito con altre aspettative: «Sono devastato per gli spettatori e chi lavora in fabbrica. Quello che è accaduto in prima curva non è stato il massimo ma ora è inutile tornarci sopra».