Movida, stazioni e radicalizzati. È allarme criminalità giovanile

A una settimana del delitto efferato alla stazione Certosa, dove ha perso la vita Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, probabilmenteper mano di una pandilla, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presenziato al Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza in Prefettura. Obiettivo: fare il punto sulla città con un focus sull'emergenza sicurezza.

"Milano resta una città sotto la nostra attenzione" spiega il ministro. In città "calano i reati, ma cala anche l'età di chi li commette, c'è una maggiore incidenza dei reati commessi da minori rispetto al passato" spiega il ministro, così come a Certosa, dove ultimamente i reati erano in diminuzione. "Negli anni Ottanta - spiega il sindaco - c'erano 150 omicidi all'anno, oggi ce ne sono meno di 10 ma nel mio ruolo mi devo occupare anche della preoccupazioni dei milanesi". Il focus è la criminalità giovanile: "Un fenomeno che, non solo a Milano, come confermava il ministro, è in forte crescita. Credo che in tutti noi ci sia la consapevolezza che la repressione è fondamentale, ma non basta se si parla soprattutto di giovani" conclude il sindaco.

La strada? Aumentare il presidio del territorio da parte di tutte le istituzioni coinvolte: il titolare del Viminale ricorda le 1.619 unità in più inviate a Milano. "I numeri sono importanti e li rafforzeremo ancora" assicura Piantedosi. Intanto con la fine "dei corsi a luglio e agosto, credo che verranno assegnati qualche centinaio di uomini". Rispetto alla criminalità straniera "credo sia necessario intensificare il controllo del territorio e programmare interventi straordinari" sostiene Piantedosi.

Così il sindaco ha assicurato che manterrà la promessa di assumere nuovi agenti: "Ho confermato che ad oggi siamo quasi a 3.300 vigili, quindi la mia promessa di avere 500 vigili in più entro la fine del mio mandato al limite sarà superata, ma non ne avremo uno uno di meno. Gli arresti della Polizia Locale sono quadruplicati perchè ci sono più agenti sul territorio".

Intanto lunedì il consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sulla dotazione ai vigili del taser: "Credo che sia utile - sostiene Sala -. La sperimentazione è stata fatta, non ha dato grandi risultati nella misura in cui non è stato molto utilizzato di fatto, però per il comandante questo è un punto positivo perchè sottolinea il valore di deterrenza del taser".

Nell'immediato sono due i punti su cui si focalizzerà l'attenzione sotto il versante della sicurezza: la movida molesta e "parti limitate della città dove la vigilanza va sempre tenuta in maniera significativa.

Poi c'è il tema dei luoghi di transito, come la stazione Certosa, che sono punti particolarmente delicati dal momento che rappresentano la destinazione per chi arriva da fuori attratto dalla maggiore ricchezza della città e che vengono a Milano per delinquere. Siamo convinti che lavorare di più sulle stazioni sia assolutamente fondamentale".